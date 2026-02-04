Inmersión lingüística a 21 grados bajo cero: la aventura finlandesa de la Escuela Oficial de Idiomas de Cangas del Narcea

Cinco alumnas y una profesora de inglés de la Escuela Oficial de Idiomas de Cangas del Narcea están esta semana en Finlandia disfrutando de una gélida inmersión lingüística gracias al programa Erasmus+. Se trata de una estancia de corta duración, en concreto, de cinco días, en la que las participantes han sido recibidas en un centro de formación continua de la ciudad de Kuopio, en el que además de idiomas, se imparten diferentes enseñanzas.

El país nórdico además de tener como lenguas oficiales el finés y el sueco también tienen un alto nivel de inglés, por lo que ofrece a las estudiantes la oportunidad de poner en práctica su conocimiento del idioma en un entorno real.

“No asisten a un curso diseñado especialmente para ellas, sino que se integrarán en las mismas clases que desarrolla el centro, acudirán a las clases de español para ayudar entrando en conversación con alumnos que están estudiándolo, también asistirán a clases de inglés, francés y finés, participando en las diferentes actividades de aula que están desarrollando allí”, explica la profesora y coordinadora del programa Erasmus+ en el centro cangués, Mónica González Alonso, quien también participa en el viaje.

En su caso, no solo viaja como acompañante, sino que tiene el objetivo de observar las prácticas de enseñanza de los docentes finlandeses con especial interés puesto en la combinación de clases presenciales y a distancia. “Aquí el docente está en una base y se comunica con alumnos repartidos por toda la geografía para realizar el curso y funciona perfectamente, sin ningún problema con la línea de internet”, detalla.

La llegada del grupo, compuesto por las estudiantes María José Álvarez, Andrea Muñiz, Pilar Rodríguez, Alba Uzal y Laura Rodríguez, a Finlandia fue el sábado y se encontraron con un paisaje invernal, totalmente nevado, y un intenso frío con 21ºC bajo cero. Pero a pesar de ese ambiente gélido, la vida en el país nórdico no se detiene y además del estudio en la academia, tienen previstas realizar visitas culturales y actividades al aire libre, en contacto con la naturaleza.

Esta no es la primera vez que la Escuela Oficial de Idiomas viaja a Finlandia. En 2024 lo hizo con un grupo de 19 estudiantes y cuatro profesores, que visitaron el mismo centro, del que aseguran que está “muy abierto a recibir gente”. Además, en el horizonte cercano tienen prevista otra movilidad, será el próximo mes de marzo, cuando el departamento de francés viajará a Bruselas.

El centro ha conseguido que le aprueben la Acreditación Erasmus+, por lo que durante cinco años tendrá lo posibilidad de poder seguir desarrollando movilidades que podrán ser cortas, pero también habrá posibilidad de que poder disfrutar de estancias de meses.

Noticias relacionadas

“Es una herramienta muy importante y un gran logro haberlo conseguido, porque es muy interesante para Cangas del Narcea que los vecinos tengan la oportunidad de formarse en idiomas en la escuela y luego viajar para poner en práctica ese aprendizaje”, subraya Mónica González.