El Festival Brasas del Narcea se presenta en Málaga: “Estamos aquí para posicionar nuestra gastronomía al más alto nivel”
La cita, que incluye el concurso “Mejor parrillada de España”, se celebrará el 20 de junio
El Festival Brasas del Narcea se presentó este miércoles en el Salón H&T (Innovación y Hostelería) de Málaga. Una cita donde se reúnen más de medio millar de entidades y empresas del sector y más de treinta chefs y estrellas Michelín.
"Estamos aquí para posicionar nuestra gastronomía al más alto nivel nacional e internacional y aprovechar su inmenso potencial para atraer visitantes cada día del año seduciendo los paladares más exigentes con productos locales de excelencia como la ternera, el vino, el pan, la miel o los embutidos", destacó la concejala de Turismo, Tania Rodríguez.
Además, la presencia de Cangas del Narcea en este salón refuerza el hermanamiento del municipio con la provincia de Málaga, a través de la marca "Sabor a Málaga", que tuvo lugar la pasada edición del festival Brasas del Narcea.
"Nos une a Málaga la gran variedad de productos naturales de nuestra tierra y la profesionalidad de productores y hosteleros. La filosofía de Brasas del Narcea es destacar el valor de nuestra carne, que marida con vinos de la DOP Cangas de reconocido prestigio internacional y otros productos como los embutidos o la miel de Asturias elaborada en Cangas del Narcea. Todos ellos están presentes en esta gran cita gastronómica", señaló la edil de Festejos, Alba García, que quiso agradecer la implicación de todos los productores cangueses.
En el concurso "Mejor parrillada de España" del pasado año también se elaboraron propuestas con el chivo malagueño para dar a conocer esta exquisita carne en el norte de España.
"Brasas del Narcea nace para destacar la calidad de la ternera asturiana que pasta en Cangas del Narcea. Nuestros ganaderos son un referente en el manejo de la raza Asturiana de los Valles en extensivo, cuidando del bienestar de las reses y garantizando un medio rural sostenible y vivo", señaló Ángel Menéndez, concejal de Ganadería y Medio Rural.
Tras la presentación, tuvo lugar una degustación de carne IGP Ternera Asturiana y de IGP Chosco de Tineo, acompañado de vino DOP Cangas y miel canguesa de la IGP Miel de Asturias. La elaboración corrió a cargo del chef David Montes.
El Festival Brasas del Narcea, organizado por el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, volverá al Prao del Molin el próximo 20 de junio, con el concurso “Mejor parrillada de España” y la comida popular que reunirá a casi un millar de comensales gracias al apoyo de la Junta Local de Hostelería canguesa.
