Mejoras en el polígono de Tebongo: se adjudican las obras para crear un aparcamiento de camiones

A finales de marzo el polígono de Tebongo dispondrá de un aparcamiento habilitado para camiones. El Ayuntamiento tenía una parcela en desuso al final de esta área industrial que ahora con una inversión de 62.908 euros se transformará y dará un servicio al polígono a la vez que mejorará su imagen.

La concejalía de Emprendedores y Actividad Económica recurrió a la Agencia Sekuens para obtener una ayuda económica que supondrá el 80 por ciento de la financiación de la actuación. La decisión de convertir la parcela en un aparcamiento surgió de las propias peticiones realizadas por las nueve empresas ubicadas en el polígono. “Hablando con los empresarios nos trasladaron que una necesidad que tenían era disponer de una zona de aparcamiento para los camiones, para no tener que dejarlos delante de sus naves y lo creímos conveniente”, explica la edil Carmen Rodríguez, que señala que el uso del aparcamiento estará disponible para todo quien lo necesite, aparte de los negocios ubicados en el polígono.

“Esta es una manera de dar un servicio en una finca que estaba sin adecuar y servirá para darle otra imagen al final del polígono”, incide la edil.

La obra se adjudicó a la empresa EVASFAL por un importe de 62.908 euros, habiendo salido a licitación en 65.534 euros y tendrá un plazo de ejecución de 45 días.

La actuación consistirá en dotar de una pavimentación adecuada a la parcela en la que se crearán siete plazas, también se pondrá la señalización horizontal y vertical necesaria. Además, se intervendrá en el acceso desde la glorieta, aumentando el radio de giro de la misma y se colocará una fuente en la nueva zona de estacionamiento.

Otra mejora para el polígono que se incluirá en esta inversión es la instalación a la entrada de un panel con directorio de empresas, que especifica los diferentes servicios que se pueden encontrar en cada parcela. Un punto en el que también se habilitará un aparcamiento específico para personas con movilidad reducida.

El polígono de Tebongo cuenta con 25 parcelas y solo nueve empresas instaladas, por lo que tiene posibilidades de acoger a nuevas firmas, algo que le gustaría ver a la concejala Carmen Rodríguez que destaca que este polígono es “un espacio muy bonito y las empresas que están instaladas están funcionando fenomenal”, por lo que lo considera una oportunidad para que las empresas lo consideren como opción para instalarse en el concejo.

Noticias relacionadas

Ahora mismo, los servicios que se están ofreciendo en esta área industrial van desde talleres y venta de vehículos, a producción de miel y almacén de construcción, carpintería o trabajos en aluminio.