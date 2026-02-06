Cangas del Narcea tendrá dos recorridos para la marcha solidaria “Corre con Galbán”
La carrera canguesa contó el año pasado con una participación de 635 personas
Cangas del Narcea correrá con Galbán el próximo domingo 22 de febrero a las 12.00 horas. La octava “Marcha solidaria contra el cáncer infantil” se disputará el domingo en los 78 concejos asturianos de manera simultánea, se trata de carreras no competitivas que se pueden desarrollar caminando o corriendo.
En Cangas del Narcea se ha optado por ofrecer a los participantes dos recorridos, uno de 2,6 kilómetros y otro de 5,2 kilómetros para dar diferentes opciones a los asistentes en función de sus preferencias. Ambas opciones tendrán la salida en la plaza Conde Toreno ante el Ayuntamiento y desde el área de deportes se señala que “los recorridos se pueden hacer corriendo o andando, lo importante es participar y colaborar por una buena causa”.
Las inscripciones están abiertas desde el pasado lunes 2 de febrero y tienen un coste de 6 euros por persona, aunque la donación puede ser superior, y que toda la recaudación es para la Asociación Galbán. En la edición pasada, la marcha canguesa consiguió una participación de 635 personas.
Además de inscribirse de forma online a través de las páginas web www.asocaiciongalban.org y www.correcongalban.org, en Cangas del Narcea también es posible hacerlo de manera presencial en la conserjería de la piscina municipal y el propio día de la carrera en la zona de la salida. No obstante, los organizadores advierten que “todas las inscripciones online tendrán asegurada una camiseta de la prueba, mientras que las presenciales no se podrán asegurar”.
