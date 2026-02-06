Fajas y barreras naturales estabilizan el terreno quemado en el virulento incendio que llegó al alto del Acebo en Cangas del Narcea

Frenar los efectos de la erosión del terreno tras padecer un incendio forestal es el objetivo de los trabajos que se están realizando en el monte de utilidad pública de Acebales, en Cangas del Narcea, que el pasado mes de agosto sufrió un virulento incendio que comenzó en la zona de Puenticiella y ascendió rápidamente por la ladera hasta llegar al alto del Acebo.

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria, en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, está ejecutando obras de emergencia en este monte cangués perteneciente a las parroquias de Limés y San Cristóbal de Entreviñas y que es aprovechado por los pueblos de Fonceca, Villarino de Limés, Castro de Limés y Villanueva, con el fin de evitar que se pueda arrastrar ceniza y piedras hacia las localidades que se reparten por la ladera, especialmente por el entorno de Villarino de Limés.

Entre las primeras actuaciones realizadas destaca la creación de un sistema de fajinas, unas estructuras que se construyen con postes de castaño clavados en el terreno y que se rellenan con restos vegetales y tierra del entorno, formando plataformas que estabilizan el suelo y capturan los materiales arrastrados. Un método que se está usando en áreas de matorral, siendo “uno de los más eficaces para terrenos recientemente quemados”, detallan fuentes de Medio Rural. Además, su diseño, también adaptado a las curvas de nivel y a las características del relieve, contribuye a frenar “el avance de tierra, piedras y finos hacia zonas habitadas”. Asimismo, se han creado barreras naturales para estabilizar el terreno y retener sedimentos.

Proyecto de restauración hidrológico-forestal

Los trabajos comenzaron en diciembre de 2025 con una intervención inicial que consistió en la corta manual del arbolado quemado y en el acordonado de restos, dispuestos de forma discontinua siguiendo las curvas de nivel. “Unos cordones que actúan como barreras que ralentizan la escorrentía superficial y retienen sedimentos”, explican. Algo muy importante para una zona que es “especialmente vulnerable por la fuerte pendiente y la pérdida de cobertura vegetal”.

Fuentes de Medio Rural especifican que las intervenciones se desarrollan dentro del proyecto de restauración hidrológico‑forestal declarado de emergencia a finales de noviembre de 2025. Calculan que los incendios de agosto dañaron 1.882,5 hectáreas de monte de gestión pública, de los cuales 56,27 pertenecen a este monte de Acebales sobre el que se está actuando.

Construcción y mantenimiento de pistas

Junto con las medidas orientadas al control de la erosión, el proyecto incluye trabajos de construcción, mantenimiento y protección de infraestructuras viarias. Medio Rural explica que las pistas forestales existentes se están acondicionando con maquinaria especializada, con compactación del firme en los tramos que lo permiten. De modo paralelo, se instalan sistemas de drenaje transversal —mediante badenes y caños— para garantizar una correcta evacuación del agua y evitar que afecte a caminos, taludes y accesos vecinales.

Otra actuación prevista es la retirada y reposición de los cierres perimetrales deteriorados por el fuego. Los cercados antiguos se desmontan manualmente y se trasladan a un vertedero autorizado, mientras que los nuevos cierres de alambre de espino se colocan en las zonas de pastoreo colindantes con el monte, garantizando la seguridad del ganado y la adecuada delimitación de los terrenos públicos.

“Con estas medidas, el Gobierno de Asturias refuerza su compromiso con la restauración de los montes afectados por incendios y con la protección de las poblaciones rurales”, recalca la Consejería de Medio Rural.