El joven cangués Lucas Queipo publica su primera canción: “Todo lo que cuento en mis letras viene de una historia real”

De cantar desde el balcón de su casa durante el confinamiento en pandemia a publicar su primer sencillo. El cangués Lucas Queipo, con 17 años, tiene claro que la música es su vida y a ella está dedicando todos sus esfuerzos. En su currículo ya cuenta con el paso por diferentes concursos televisivos a nivel regional y nacional, así como la participación en el musical “Los Chicos del Coro”, un intenso recorrido en tan solo seis años que demuestra su pasión por hacerse un hueco en una difícil profesión.

Su gran sueño es llegar a hacer un concierto en el Movistar Arena, así que empezar a publicar sus propias canciones lo acercan un poco más a poder materializarlo. “Estrellas” es el título de su primer sencillo, que compuso hace un año y que pudo producir a finales. Acaba de publicarla en las plataformas musicales, pero su intención es promocionarla también en redes sociales. Mientras planea como dar a conocer su primera canción, en cartera tiene ya su segunda composición que espera que no tarde mucho en ver la luz.

Proceso de composición

“Las canciones me salen de repente, hay días que estoy inspirado, que me pasan cosas que me dan la idea, porque todo lo que yo cuento en mis letras es verdad, todas tienen una historia detrás, no me las invento”, subraya.

“Estrellas” es una canción melancólica que habla de desamor y cuyo estribillo le surgió estando en el instituto, en clase de inglés. Aunque confiesa que muchas otras llegan a su cerebro durmiendo.

Lucas Queipo. / Cedida a LNE

“En cuanto me llega una idea la apunto en una libreta, a veces son simplemente sentimientos, que luego uso en las canciones, porque ya tengo varias hechas, pero producirlas para publicarlas es muy difícil”, detalla. Un trabajo, el de componer que al joven cantante le sirve para desahogarse: “No cualquiera hace una canción y cuando la acabas es una sensación muy guay”.

Formación musical desde niño

La música es el plan A y el B para Lucas Queipo, que asegura que no tiene un recuerdo en la vida que no sea cantando. Cuenta que era muy niño cuando comenzó su formación musical en la Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de Cangas del Narcea donde estudió solfeo, piano, guitarra, canto e incluso canción y baile tradicional.

Pronto llegaron las oportunidades en programas de televisión. Un par de programas musicales de la Televisión del Principado de Asturias: “Los guajes de OPSXXI” y “Sácame pola pinta”. Su participación en el elenco del musical “Los Chicos del Coro”, en la temporada 2022-2023 y su participación en 2024 en el programa de talentos musicales “La Voz Kids”, en el que se quedó a las puertas de la semifinal.

Ahora está centrado en sus estudios. Se ha instalado en Madrid para cursar el bachillerato de Artes escénicas y musicales, lo que complementa con su formación en SOM Academy, donde practica baile urbano y jazz, además de canto e interpretación.

En todo este periplo de formación, las cantantes que han ido inspirando sus pasos son Taylor Swift y Ariana Grande. “En lo de componer me inspiro mucho en Taylor Swift, porque yo también lo hago con la guitarra y para cantar siempre escuché mucho a Ariana Grande, me encanta porque hace muchos giros con la voz”, describe el cangués, que también le gusta Abraham Mateo y Bruno Mars.