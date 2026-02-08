Cangas del Narcea estrena batucada: "Estamos abiertos a todo el mundo que quiera participar, sin límite"

Cangas del Narcea estrena batucada. Lleva por nombre "La Romería" y aguarda con los brazos abiertos a cualquiera que quiera sumar talento a esta formación musical que bebe de los ritmos brasileños. El grupo, que empezó a formarse hace un año y ya suma veintidós integrantes, tiene la vista puesta en las próximas fiestas del Carmen de Cangas cuando será su debut. En concreto, en el desfile de las peñas que se celebra la víspera de la Descarga.

Esa fecha es simbólica para cualquier cangués y le hace especial ilusión a la presidenta de la Asociación cultural canguesa de batucada La Romería. Cuenta Puri Naveiras que hace aproximadamente una década se contrataron las primeras batucadas para animar las fiestas de la capital canguesa. Y no se olvida de la primera vez que vio actuar por las calles de la villa a la formación que lideraba el músico tinetense Senén González.

"En cuanto supe que era de Tineo, me apunté y para mi fue lo mejor que hice", relata Naveiras. El caso es que la formación tinetense se disolvió, pero el gusanillo quedó dentro de sus integrantes. "El mismo día que nos dijo que lo dejaba, empezamos a pensar en montar algo. Los impulsores fuimos un grupo de siete u ocho personas y decidimos montar algo en Cangas en primavera del año pasado", relata Puri Naveiras.

Profesor de percusión

El primer paso fue buscar profesor y encontraron el idóneo: el profesor de percusión Miguel Fernández. Aceptó sin dudarlo porque siempre tuvo en la cabeza impulsar una formación así. "Nos dijo que le hacía mucha ilusión y nos vio las ganas que teníamos y aceptó", relata la presidenta del colectivo. En septiembre empezaron los ensayos, en el gimnasio del colegio Alejandro Casona. Agradecen las facilidades del centro y también la colaboración de diferentes establecimientos del concejo para financiar su equipación.

Puri Naveiras dice que los inicios fueron fáciles gracias "a que nos ayudó un ángel que es Senén". El músico de Tineo les prestó temporalmente los instrumentos hasta que dispusieran de los fondos necesarios para hacer una compra. No en vano, cada integrante debe disponer de un surdo, el tambor adecuado para la batucada. Con un fondo inicial de 220 euros que puso cada fundador, más las ganancias por la venta de lotería, pudieron hacerse con los primeros instrumentos y devolver el préstamo a Senén. "Nos dio alas y nos permitió no hacer la inversión al inicio", aclara Naveiras.

"Ganas de fiesta"

Ya compuestos y con instrumentos empezaron a darse a conocer. "Hicimos redes y empezamos a crecer, tanto que ya somos veintidós. Cualquier persona con ganas de fiesta puede entrar. Estamos abiertos a todo el mundo que quiera participar, sin límite", señala la líder de este colectivo que espera muy pronto amenizar las fiestas y eventos de la comarca. A quien quiera probar le ofrecen dos o tres clases gratis "para pensarlo bien antes de comprar el instrumento". Sin embargo, la gente se engancha rápido: "Los últimos tres que probaron ya tomaron la decisión al acabar la primera clase y eso nos encanta y da mucho subidón".

La formación ensaya dos días a la semana (lunes y miércoles) y está pensando en plantear un ensayo dos sábados al mes. Quieren estar listos para su primer bolo: el 14 de julio en las fiestas del Carmen. Por cierto, el nombre de La Romería es también un guiño a las celebraciones canguesas, en concreto, a la romería que se celebra el sábado antes del Carmen y que reúne a las peñas en el Prao del Molín. "Queríamos algo de aquí y la romería es un día brutal para Cangas", apunta Naveiras, que anima a sumarse a este grupo que quiere llevar los ritmos enérgicos de la batucada a todas partes.