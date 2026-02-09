"Le pusimos mucho cariño y quedó muy bonita", señala la organización de la primera velada de kickboxing de Cangas del Narcea

Cangas del Narcea disfrutó este fin de semana con la primera velada de kickboxing, que tomó el polideportivo municipal, donde se cita más de trescientas personas. "Estamos contentos, le pusimos mucho cariño y quedó muy bonita. A la gente,tanto a compañeros de otros clubes como a los competidores, les gustó el ambiente y se sintieron como en casa", resume Pedro Molina, el impulsor de la cita y fundador del club "MK1".

Esta velada de kickboxing, la tercera que se organiza en la región y la primera en el Suroccidente, llega para quedarse. Contó con nueve peleas, además de una exhibición de algunos de los kixkboxer del club. Más de trescientas personas pasaron por la taquilla, una cifra que sorprendió gratamente a Molina. "Contaba con menos gente. Si no hay novedad, repetiremos", señala.

Buen nivel

Cuenta Molina que la velada contó con buen nivel y que los competidores locales dejaron el listón muy alto. Es el caso de la pelea protagonizada por el cangués Miguel Gómez que "debutaba e hizo una pelea espectacular". También Álvaro Tosar tuvo una buena participación, "perdió por lo que se llama decisión dividida ya que fue un combate súper reñido". En este sentido, señala que los locales no tienen nada que envidiar a los participantes foráneos, llegados desde diferentes puntos de Asturias y León.

El organizador está convencido que esta actividad servirá también para generar afición. "Vinieron chicos que decían que el lunes empezaban a entrenar con nosotros. Es algo muy vistoso y lo más bonito es que los competidores lo dan todo en el combate, pero luego, en cuanto acaba la pelea se felicitan y hay un ambiente de mucho respeto. Eso engancha", relata Molina, que hace un balance muy positivo.

Pedro Molina también explica que a la velada existieron caras conocidas en los deportes de contacto como Minerva Gutiérrez, Borja "El águila", Alberto Tapia o Manuel Pereira. "Este tipo de eventos también buscan atraer gente a Cangas", concluye.