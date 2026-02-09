El Narcea vuelve a llevarse otra victoria en un partido “muy disputado” frente al Marítimo
El resultado del encuentro, que se disputó en Cangas del Narcea, fue de 2-1
El Narcea vivió un partido “muy diputado” este domingo frente al Marítimo Racing Club en el campo de El Reguerón-Francisco Rodríguez García, donde finalmente logró imponerse a su rival con un resultado de 2-1. No obstante, reconoce su entrenador, Andrés Linde, que fue “un partido muy difícil”, en el que “el rival nos complicó mucho las cosas”.
Linde asegura que el equipo cangués empezó con “buen ritmo” y con ganas de disputar el partido llegando al área para generar ocasiones y darle “ritmo al partido”. No obstante, se encontraron con un equipo “con mucha experiencia, que defendía muy bien y con mucho potencial en las áreas, saques de banda y balones parados”.
De hecho, el primer gol del partido llegó en el primer saque de banda del Marítimo, pasados los primeros diez minutos de partido, en el que el visitante logró marcar gracias a Jairo Fernández.
A pesar de ello, el entrenador del Narcea asegura que su equipo siguió jugando bien y dominando y logrando mantener el marcado 0-1 en el primer tiempo.
Linde cuenta que en el segundo tiempo el juego lo domina el Marítimo. “Es un equipo experimentado que paraba el juego, defendía bien, hacía faltas y perdía el tiempo, mientras nosotros nos poníamos un poco nerviosos y a veces más acelerados de la cuenta”, describe.
El Narcea tomó impulso con la llegada del gol del empate, en el minuto 68, obra de Pelayo Gómez y muy seguido llega el segundo con Pedro Sierra, que dio la victoria.
“Nos llevamos tres puntos muy importantes y seguimos en la lucha, es una gran victoria, pero necesitamos recuperar futbolistas de cara a lo que se nos viene”, analiza el entrenador cangués.
