La estación de esquí de Leitariegos, en el límite con Cangas del Narcea, registra buenos datos de visitantes en el primer fin de semana de febrero

Alta afluencia de esquiadores en el primer fin de semana de febrero en la estación de esquí Valle Laciana-Leitariegos, en el límite con Cangas del Narcea pero en la vertiente leonesa del puerto de Leitarigos. La instalación invernal gestionada por la Diputación de León cerró el fin de semana con 2.793 visitantes, siendo el sábado el día más concurrido.

La Diputación de León detalla que durante el fin de semana la estación pudo abrir 13 pistas alpinas, con tres verdes, siete azules, dos rojas y una infantil, que se unen a los siete remontes disponibles (tres telesquís, dos telesillas y dos cintas). En total fueron 6,09 kilómetros esquiables, “con nieve polvo de espesores de entre 40 y 140 centímetros”, detallan

Buenos datos a pesar de las rachas de viento y el temporal que no llegaron a interrumpir la actividad. Como sí lo hicieron en la otra estación leonesa, San Isidro, donde el domingo abrió más tarde de lo habitual, a la espera de que remitieran las fuertes rachas de viento. A pesar de ello, esta estación leonesa recibió a 5.780 usuarios y tuvo un promedio de 12,8 kilómetros esquiables, siendo el sábado el día de mayor afluencia con 3.432 visitantes, y con 18,35 kilómetros de pistas abiertas.

Acumulaciones de nieve en el Puerto

La nieve caída estos últimos días, especialmente el domingo, beneficia a la estación de esquí y deja una bonita postal en el pueblo cangués del Puerto de Leitariegos, aunque no exenta de alguna complicación, ya que las acumulaciones de nieve en los laterales de la calzada obligan a los operarios de conservación y mantenimiento de carreteras a recurrir al trabajo de la máquina fresadora para poder procesar los montones generados y poder desplazar la nieve fuera de la carretera para que no entorpezca el tránsito debido a la estrechez con la que se va quedando la carretera.

Estado de la travesía del Puerto de Leitariegos el lunes por la mañana. / Cedida a LNE

Se espera que la máquina pueda trabajar en Leitariegos este martes para actuar en la travesía del pueblo, donde las palas quitanieves ya tienen muy poco margen de actuación debido a la proximidad de las casas y la posibilidad de dañar ventanas o puertas con el material helado que salta al pasar la cuchilla la quitanieves.