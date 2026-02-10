Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Formación gratuita sobre el uso del certificado digital en Cangas del Narcea: el SDTL mostrará cómo hacer trámites en internet

El curso se desarrollará de manera presencial los miércoles 18 y 25 de febrero en horario de tarde

Un curso de alfabetización digital en SDTL de Cangas del Narcea.

Demelsa Álvarez

Cangas del Narcea

El Servicio de Dinamización Tecnológica Local (SDTL) del Ayuntamiento de Cangas del Narcea organiza una formación gratuita destinada a aprender a realizar trámites por internet utilizando el certificado digital.

El curso constará de dos sesiones presenciales que se desarrollará los miércoles 18 y 25 de febrero, en horario de 17.00 a 19.30 horas.

Durante la formación, las personas participantes aprenderán qué es el certificado digital, cómo instalarlo y desinstalarlo tanto en ordenador como en dispositivos móviles, y cómo utilizarlo para realizar distintos trámites habituales, como obtener la vida laboral, consultar los puntos del carné de conducir, acceder al área para familias de Educastur, tramitar con ayuntamientos y otras entidades públicas o firmar documentos en formato PDF, entre otros contenidos.

Las inscripciones podrán realizarse de manera presencial en el SDTL (2ª planta de la Casa de Cultura) o por teléfono llamando al 985 81 26 17 (extensión 4).

Esta actividad se enmarca dentro de las acciones de impulso a la capacitación digital promovidas por el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, con la colaboración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad.

