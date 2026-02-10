Formación gratuita sobre el uso del certificado digital en Cangas del Narcea: el SDTL mostrará cómo hacer trámites en internet
El curso se desarrollará de manera presencial los miércoles 18 y 25 de febrero en horario de tarde
El Servicio de Dinamización Tecnológica Local (SDTL) del Ayuntamiento de Cangas del Narcea organiza una formación gratuita destinada a aprender a realizar trámites por internet utilizando el certificado digital.
El curso constará de dos sesiones presenciales que se desarrollará los miércoles 18 y 25 de febrero, en horario de 17.00 a 19.30 horas.
Durante la formación, las personas participantes aprenderán qué es el certificado digital, cómo instalarlo y desinstalarlo tanto en ordenador como en dispositivos móviles, y cómo utilizarlo para realizar distintos trámites habituales, como obtener la vida laboral, consultar los puntos del carné de conducir, acceder al área para familias de Educastur, tramitar con ayuntamientos y otras entidades públicas o firmar documentos en formato PDF, entre otros contenidos.
Las inscripciones podrán realizarse de manera presencial en el SDTL (2ª planta de la Casa de Cultura) o por teléfono llamando al 985 81 26 17 (extensión 4).
Esta actividad se enmarca dentro de las acciones de impulso a la capacitación digital promovidas por el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, con la colaboración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad.
