Cangas del Narcea devuelve la luz ámbar y la funcionalidad a sus semáforos, apagados durante años

Los semáforos situados en las travesías de las carreteras AS-15 y AS-229 por la villa de Cangas del Narcea y Corias volverán a tener luz tras años, incluso décadas, apagados, en total desuso y deterioro. De este modo, el Ayuntamiento de Cangas del Narcea recupera la funcionalidad de los semáforos, prácticamente todos de preaviso, es decir, que solo cuentan con la luz ámbar parpadeante, así como del semáforo completo situado en el paso de peatones de Corias, que cuenta con pulsador.

La puesta a punto de los semáforos asciende a 25.980 euros y ya está en marcha. Precisamente, durante este martes, se podía ver a los operarios trabajando en la retirada de los antiguos elementos y su sustitución por unos nuevos, aprovechando los báculos de sujeción existentes.

En concreto, con esta actuación se renovarán 11 semáforos de preaviso, además del situado en Corias. Para ello, se desmontarán todas la antiguas cabeza y destelladores, que se sustituirán por equipos más modernos. En total, se instalarán 22 doble cabeza de luces led ámbar y 11 destellardores, mientras que en el de Corias además actualizar las cabezas de luces led, también se cambiarán los pulsadores y el regulador.

Los trabajos en la renovación del semáforo situado a la altura del hospital comarcal. / Ayuntamiento de Cangas del Narcea

No obstante, aún quedará pendiente la renovación de dos paneles luminosos ubicados en el paso de la AS-15 por la villa canguesa. Ahora mismo existen unos unos obsoletos que se sustituirán por otros pedagógicos de control de velocidad.

Una intervención con la que el Ayuntamiento de Cangas del Narcea pretende reducir las situaciones de “riesgo” en la seguridad vial de la capital. Para ello confía, en que con la renovación lumínica de los semáforos “los vehículos reduzcan su velocidad”.

De hecho, en la propia memoria del proyecto, se recuerda que ambas vías, la AS-15 (también conocida como Corredor del Narcea) y la AS-229, que lleva al Puerto de Leitariegos, a su paso por Corias y la capital del concejo presentan “un elevado volumen de tráfico” y que sumado a la falta de regulación más allá de la limitación de velocidad, se constata que hay vehículos que circulan a “una elevada velocidad, provocando situaciones de peligro”.