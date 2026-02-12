Cuatro centros de Cangas celebran juntos el Carnaval y llenan la villa de color: "Hoy es un día muy especial"

El centro de la villa de Cangas del Narcea se convirtió este jueves en el escenario de una celebración muy entrañable. En una jornada marcada por la unión y la alegría, los colegios del concejo decidieron juntarse para celebrar el primer desfile de Carnaval Intercentros. "Hoy es un día muy especial, donde varios coles hemos quedado para celebrar el Carnaval", señalaron los pequeños en el pregón conjunto leído en la plaza del Ayuntamiento.

La escuela infantil "El Fuejo" se unió al colegio rural agrupado Santana y los colegios Obanca y Alejandro Casona. Los cuatro centros se dieron cita en la plaza de La Oliva para recorrer la villa. El punto álgido fue en la plaza del consistorio con la lectura del pregón y, a continuación, regresaron a La Oliva donde se sirvió una chocolatada.

Los encargados de abrir la narrativa fueron los alumnos de la escuela El Fuejo, que se presentaron como pequeños astronautas. En su intervención, destacaron que sueñan "con viajar por el espacio y las estrellas poder tocar, pero sin nuestro aire no podemos estar y el cole de Obanca lo va a explicar".

Fue precisamente esa necesidad de aire la que dio paso al colegio de Obanca. Explicaron que "en Obanca el aire juega y nos hace volar, como plumas alegres que no paran de girar. Un soplido travieso nos guía sin ganas de lío y ese viento nos lleva camino de Santana".

Al llegar el turno del colegio Santana, la temática se tornó naturalista: "En Santana el bosque canta con ritmo y humor, ardillas y árboles celebran con color. Entre hojas y cuentos sigue la fiesta y, el eco del bosque nos acerca al Casona con muchas ganas".

"Hoy nuestro patio es una gran plaza de fiesta, donde los disfraces y la música unen a grandes y pequeños y el ritmo de tambores y maracas nos ponen a todos y a todas a cantar", continuó el pregón.

El colegio Casona terminó así la lectura: "Desde el Casona musical, donde cada uno marca el compás, damos con ritmo el comienzo del Carnaval. ¡Qué viva el Carnaval de Cangas, que empiece el desfile, el baile y la diversión".

El desfile estuvo amenizado por un grupo de integrantes de la batucada La Romería, que precisamente tienen por lugar de ensayo el colegio Alejandro Casona.