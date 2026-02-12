Mejor luz para los pueblos de Cangas: nueve localidades estrenan iluminación pública led

Los núcleos rurales de Cibuyo, Mieldes, Limés, Dagüeño, Ridera, Tabladiello, Becerrales, Tebongo de Abajo y Puente del Infierno mejorarán su iluminación gracias a la tecnología led. El Ayuntamiento de Cangas invierte un montante de 15.000 euros en esta renovación que permitirá a los pueblos tener una iluminación más eficiente y con menos coste.

"La tecnología led ofrece una iluminación más eficiente que se traduce en un servicio de calidad para los vecinos y, por otro lado, un importante ahorro en la factura. Se trata, en definitiva, de maximizar los recursos para mejorar la calidad de vida de los vecinos", explica el concejal de Obras y Medio Rural, Ángel Menéndez, sobre estos trabajos que está acometiendo el Departamento Eléctrico municipal.

Los primeros en estrenar la nueva tecnología han sido Cibuyo, Tebongo y Puente del Infierno y actualmente los operarios están en el pueblo de Limés. En total, está previsto renovar un total de 190 puntos de luz, cuyas luminarias se cambiarán por otras tipo led.

"Las nuevas luminarias son de alta eficiencia, con distribución de la luz asimétrica y regulación. La potencia máxima es de 40 vatios y el color de la luz es blanco neutro", explica el Consistorio.