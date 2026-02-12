Mejor luz para los pueblos de Cangas: nueve localidades estrenan iluminación pública led
Cibuyo,Mieldes, Limés, Dagüeño, Ridera, Tabladiello, Becerrales, Tebongo de Abajo y Puente del Infierno serán los beneficiados de esta actuación, dotada con 15.000 euros
Los núcleos rurales de Cibuyo, Mieldes, Limés, Dagüeño, Ridera, Tabladiello, Becerrales, Tebongo de Abajo y Puente del Infierno mejorarán su iluminación gracias a la tecnología led. El Ayuntamiento de Cangas invierte un montante de 15.000 euros en esta renovación que permitirá a los pueblos tener una iluminación más eficiente y con menos coste.
"La tecnología led ofrece una iluminación más eficiente que se traduce en un servicio de calidad para los vecinos y, por otro lado, un importante ahorro en la factura. Se trata, en definitiva, de maximizar los recursos para mejorar la calidad de vida de los vecinos", explica el concejal de Obras y Medio Rural, Ángel Menéndez, sobre estos trabajos que está acometiendo el Departamento Eléctrico municipal.
Los primeros en estrenar la nueva tecnología han sido Cibuyo, Tebongo y Puente del Infierno y actualmente los operarios están en el pueblo de Limés. En total, está previsto renovar un total de 190 puntos de luz, cuyas luminarias se cambiarán por otras tipo led.
"Las nuevas luminarias son de alta eficiencia, con distribución de la luz asimétrica y regulación. La potencia máxima es de 40 vatios y el color de la luz es blanco neutro", explica el Consistorio.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para comprar la vajilla de porcelana más barata del mercado: por menos de 3 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros
- La cuarta generación tras el mostrador, desde hace 136 años, de las mil y un telas de Oviedo
- El árbitro que forzó a una prostituta en Gijón la obligó a 'varias prácticas sexuales' y siguió haciendo una vida normal tras su arresto a finales de enero
- Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
- El tramo de carretera que cambiará la circulación por la cuenca del Navia: todos los detalles de una obra 'singular
- Robo a plena luz del día en Oviedo: un asaltante se lleva toda la caja y varios dispositivos electrónicos de un céntrico restaurante