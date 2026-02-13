José Luis Fontaniella, alcalde de Cangas del Narcea, aún no piensa en las elecciones de 2027: "Estoy centrado en trabajar por el concejo y desarrollar nuestro programa electoral"
El regidor cangués, del PP, señala que presentarse a la reelección es una decisión de partido que se tomará en su momento: "Falta más de un año para la cita electoral"
Falta algo más de un año para que en Asturias toque volver a las urnas para elegir tanto a los representantes del gobierno regional como a los de los ayuntamientos. Será en mayo de 2027 y en algunos municipios ya se comienzan a postular los candidatos. Recientemente el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, anunciaba que se presentaba a la reelección.
Sin embargo, otros dirigentes políticos aún ven la cita electoral lejana y mucho trabajo todavía por desarrollar en el actual mandato. Es el caso del alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella (PP), preguntado por este periódico sobre sus intenciones de futuro, señaló que “aún es pronto, estamos a más de un año de las elecciones”.
Asegura que ahora mismo sus esfuerzos están centrados en seguir trabajando por su concejo y cumplir “con la palabra dada a mis vecinos”. “Estoy centrado en trabajar por Cangas y seguir desarrollando nuestro programa electoral”, insiste.
No obstante, matiza que la decisión de volver a ser o no candidato no le pertenece a él tomarla de forma individual. “Es el partido el que elige a la persona idónea para representarlo, pero todavía no estamos en ese momento, falta más de un año para las elecciones”, detalla.
Logros del mandato
Fontaniella presume de haber “saneado las cuentas” del Consistorio con “los ajustes administrativos y económicos realizados en 2023 tras nuestra toma de posesión”. Lo que le permite presentar para este año un ambicioso programa inversor del que destacan 3,3 millones para intervenir en 60,36 kilómetros de carreteras y en los caminos interiores de una decena de pueblos.
También se anunciaron 1,8 millones para destinar a otras inversiones en el concejo que se recogerán en los presupuestos de 2026, que aún no se han presentado en Pleno, pero que estaba previsto hacerlo este mismo mes de febrero.
Fontaniella regresó a la alcaldía en 2023 con una abrumadora mayoría absoluta tras dos mandatos en la oposición. Ya había sido alcalde en el periodo de 2011 a 2015, siendo la primera vez que concurría a unas elecciones.
