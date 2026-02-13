Luis Vicente Martínez Tejón continuará al frente de la Sociedad de Artesanos de Cangas del Narcea por cuatro años más

La Sociedad de Artesanos de Nuestra Señora del Carmen de Cangas del Narcea ya tiene definido su futuro inmediato. La Junta Electoral de la entidad ha confirmado la continuidad de Luis Vicente Martínez Tejón como presidente, tras validar su candidatura como la única presentada al proceso electoral.

Según recoge el acta de la reunión celebrada el 7 de febrero de 2026 a las 20:00 horas, el órgano electoral procedió a la apertura y comprobación de los avales presentados. Tras el recuento, la Junta determinó que los apoyos eran correctos y suficientes para concurrir a los comicios. Al no existir ninguna otra lista alternativa, no será necesaria la votación entre varios candidatos.

Nombramiento oficial

Aunque la reelección es ya un hecho administrativo, el nombramiento formal tendrá lugar el próximo mes. Martínez Tejón será investido presidente para un nuevo mandato de cuatro años durante la Asamblea Extraordinaria que la Sociedad celebrará el próximo 7 de marzo en el Teatro Toreno.

Será en ese mismo acto donde el reelegido presidente presente ante los socios la composición de su nueva junta directiva, el equipo que le acompañará en la gestión de la Sociedad de Artesanos —organizadora de la Descarga y los festejos del Carmen— hasta el año 2030.

Noticias relacionadas

El acta que certifica este proceso ha sido firmada por el secretario de la Junta Electoral, Mario Vázquez Rodríguez.