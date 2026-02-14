La presencia de peces exóticos amenaza una de las joyas naturales de Cangas: la laguna de Arbás

El Principado intervendrá en la laguna de Arbás, uno de los espacios naturales más apreciados por los cangueses, dentro de un plan global de mejora de los humedales. En concreto, la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias destinará 2,5 millones de fondos europeos LIFE para restaurar la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa, el estuario del Nalón y la citada laguna de Cangas, que forma parte del Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

El problema que presenta la laguna del Cueto de Arbás es la alteración de la dinámica natural del ecosistema a consecuencia de la presencia de peces exóticos. Esta situación, señala el Principado, "afecta profundamente a especies vegetales frágiles, como el helecho Isoetes asturicense".

Está previsto realizar campañas "para retirar fauna exótica y favorecer la recuperación natural de las comunidades biológicas propias, con el fin de restablecer el equilibrio de la laguna, uno de los pocos humedales de alta montaña con características ecológicas singulares". De hecho, se sabe que la laguna tiene origen glaciar.

Paisajes rurales vivos

El proyecto LIFE Humedales, precisa el Principado, "aporta herramientas adicionales para avanzar en la recuperación ecológica de los tres humedales citados". Y añade: "Las actuaciones previstas contribuirán al bienestar de las comunidades locales, al mantenimiento de paisajes rurales vivos y al fortalecimiento del actual modelo de gestión, al tiempo que consolidan Asturias como territorio comprometido con la defensa activa de su patrimonio natural y la construcción de un futuro ambientalmente responsable".

LIFE Humedales es un "ambicioso proyecto de restauración ecológica que actuará sobre 26.100 hectáreas de terreno repartidas entre las 17 comunidades españolas". En total, añade el Gobierno regional, incluye "284 actuaciones en espacios de la Red Natura 2000, por lo que supone la mayor intervención de estas características a nivel europeo".

Modelado glaciar

Sobre la actuación canguesa, cabe precisar que la Reserva Natural Parcial del Cueto de Arbás está al oeste del Puerto de Leitariegos y ocupa 29 kilómetros cuadrados. "Constituye uno de los mejores ejemplos de modelo glaciar de áreas montañosas occidentales asturianas. Amplios valles y formas de erosión como circos, nichos o aristas glaciares favorecen el desarrollo de turberas como las de L.laul.linas o Reconcu, encontrándose aquí uno de los mejores conjuntos de Asturias", se puede leer en la página del Ayuntamiento de Cangas.

Noticias relacionadas

Cueto de Arbás ( Cuetu d’ Arbas en asturiano) da nombre a la reserva y es además el pico más alto de la comarca, con 2.007 metros de altitud. Desde arriba se pueden ver unas espectaculares vistas del valle de Naviego. Desde el puerto de Letariegos parte una ruta a pie de dificultad baja que permite descubrir la laguna y su espectacular entorno.