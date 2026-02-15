La falta de aparcamiento en Cangas del Narcea se convierte en disfraz de carnaval (con canción incluida)

Con originales y divertidas propuestas se desarrolló el desfile de carnaval de Cangas del Narcea, donde los vecinos se volcaron por ofrecer un auténtico espectáculo lleno de creatividad al público que los esperaba a su paso por el centro de la villa y finalmente dentro de la carpa situada en la plaza La Oliva, donde se desarrolló el concurso ante el jurado.

Las familias del colegio rural agrupado CRA Santana de la escuela de La Regla, pusieron el toque de humor y crítica con su disfraz “El milagro de aparcar en Cangas”. Caracterizados de choches, de parquímetro y hasta del propio alcalde y de monjas, realizaron un repaso cantado de lo difícil que es aparcar en la villa canguesa, más aún en fechas señaladas, sin olvidarse de plasmar también el reciente acuerdo anunciado por el Ayuntamiento con el convento de las monjas dominicas para lograr la cesión de parte de su finca y dedicarla a aparcamiento.

“Somos del río de Rengos, bajamos con ilusión, /que en Cangas siempre hay ambiente, mercao y conversación. / Pero llegamos en coche y empieza ya’l festival: / que aparcar por esta villa ye deporte nacional”, comienza la canción, que en su estribillo recuerda que es “guapa pa’ pasear” pero “entre obras y vallas nun hai dónde aparcar”.

Entrañable fue el disfraz del grupo de familias de otro colegio cangués, del Maestro Casanova, que con una televisión a cuestas hicieron salir de su pantalla a los dibujos animados de antaño: a David el Gnomo, la Abeja Maya, Oliver y Benji o Heidi y Clara, entre otros. Unos personajes que se fueron presentando haciendo referencias a personas y comercios de Cangas del Narcea. También participó en el desfile el famoso cantante Bad Bunny, parodiando sobre el escenario un fragmento de su comentada actuación en la Super Bowl.

Una pequeña representación de las mascaradas de invierno conocidas como Reises, una churrería ambulante, unos Furbys o unos roqueros fueron otros de los disfraces que pudieron verse en el desfile y concurso cangués.

Un evento que consiguió su objetivo de divertir y hacer disfrutar con su creatividad a los vecinos que se sumaron como público a la fiesta carnavalera.