Una máquina fresadora actúa en Leitariegos para retirar las grandes acumulaciones de nieve en su travesía
La carretera al paso del pueblo cangués se estaba estrechando considerablemente, dificultando el tránsito y la actuación de las máquinas quitanieves
Las grandes acumulaciones de nieve en la travesía de la carretera AS-213, a su paso por el pueblo cangués El Puerto de Leitariegos, ha obligado a intervenir a una máquina fresadora para recuperar la amplitud del vial. Los operarios de conservación y mantenimiento de carreteras recurrieron al trabajo de esta máquina para poder procesar los montones de nieve generados y poder desplazarla fuera de la calzada con el objetivo de que no entorpezca el tránsito debido a la estrechez con la que se va quedando la vía.
La intensa nevada caída la noche del viernes al sábado dificultó mucho el tránsito por el Puerto, encontrándose los operarios a varios vehículos totalmente rodeados por la nieve. Aunque la mayoría se fueron retirando, en esta tarde domingo, aún permanecía un todoterreno rodeado de nieve en medio de una curva de la carretera de acceso a Leitariegos por la vertiente canguesa.
Durante la tarde, la máquina fresadora pudo actuar liberando de nieve la travesía de la localidad, que tenía acumulaciones considerables que hacían que el vial se fuese estrechando, dejando muy poco margen de actuación para que las palas quitanieves pudieran seguir retirando la nieve de la calzada. Además, la proximidad de las casas a la carretera les hacía imposible poder seguir apartando la nieve y los operarios apuntan que el roce de la cuchilla de la quitanieves con el talud podría dañar puertas y ventanas al provocar que el material helado saliese disparado hacia ellas.
Por el contrario, la fresadora permite retirar la nieve procesándola y a través de una chimenea lanzarla a fincas colindantes.
La previsión es que estos días llueva en el Puerto y que el miércoles regrese la nieve, en un invierno que los operarios aseguran que es de los considerados “normales”, pero a los que ya se les estaba perdiendo la costumbre por la falta de nevadas en los últimos años.
