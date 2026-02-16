Los mineros de Vega de Rengos se manifiestan en Oviedo para pedir la reanudación de los trabajos en la mina canguesa

Los trabajadores de la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, que gestiona la empresa Tyc Narcea, comienzan este martes sus movilizaciones para reclamar la reanudación de los trabajos de explotación, paralizados por la Administración regional desde el fatal accidente del pasado mes de noviembre en el que murieron dos mineros.

Este martes, a las 12.00 horas, la plantilla de la mina canguesa se concentrará en Oviedo, en plaza España, ante las oficinas de la Consejería de Industria para poner de manifiesto su complicada situación tras dos semanas en un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE), que afecta al 70 por ciento de los trabajadores.

Los mineros tomaron la decisión de movilizarse después de haber solicitado una reunión con el director general de Minería, Javier Cueli, sin haber obtenido respuesta. Buscaban una explicación de por qué la Administración mantiene paralizada la actividad del único taller de explotación de la mina, después de que, hasta donde ellos saben, la empresa había presentado el plan de cómo se iban a realizar las nuevas labores y han visto como en las visitas de los actuarios de minas parece estar todo correcto. “Sin embargo, no dan el paso de dar la autorización para reanudar las labores, con el riesgo que conlleva una mina parada durante tanto tiempo”, lamentan los trabajadores.

La empresa Tyc Narcea presentó el ERTE a mediados de enero para el 70 por ciento de la plantilla, debido a que la paralización del único taller operativo implica la imposibilidad de realizar labores de extracción hasta que la Administración lo autorice, por lo que la empresa señalaba a la hora de anunciar el ERTE que esa situación hace “inviable un normal desarrollo del personal dedicado a la actividad productiva”, que hasta la llegada del ERTE se habían dedicado a labores de mantenimiento y estaban rotando sus vacaciones.