El restaurante familiar asturiano con sol Repsol que es un templo de peregrinación para los amantes de la carne cruda: “La comida siempre está muy buena sea lo que sea lo que se pida”

Con la conmemoración de la Gala Guía Repsol de este lunes 16 de febrero, ya son ocho las citas que han unido a los mejores cocineros de este país. La Guía Repsol es una prestigiosa guía turística y gastronómica española creada en 1979 (conocida como “Guía Campsa” hasta 2008). Este año el evento ubicó su escenario en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona. Anualmente 70 inspectores otorgan “soles” a los mejores rincones gastronómicos de nuestro país. Asturias ya luce 33 soles y los restaurantes ya premiados aún pueden subir de categoría.

Una muestra de uno de ellos es Blanco, ubicado en la Calle Mayor número 11 en Cangas del Narcea (Asturias). Los hermanos Enrique (Quique) Ron Linde, director de sala y sumiller y José (Pepe) Ron Linde, jefe de cocina; son los encargados de esta reconocida casa de comidas. El éxito de este híbrido entre bar de tapas y restaurante es la premisa de la que parten estos dos hermanos cangueses: realizar una relectura de los platos de su madre. Porque sí, en este rincón asturiano se fusionan lo mejor de los dos mundos, lo tradicional y lo contemporáneo. La clave es elaborar una cocina contemporánea con la mejor materia prima local.

Blanco ofrece opciones tanto de tapeo como de carta. Cabe destacar que, al ser la innovación un pilar fundamental, la carta también puede ir cambiando a lo largo de los meses. Sin embargo, hay algunos platos que tienen su lugar asegurado. La oferta fuera de carta es la ocasión perfecta para probar y perfecccionar nuevas creaciones. En Blanco cuidan meticulosamente la selección de vinos e incluso elaboran su propio vermú: La Trucha Cautiva. Hay opciones para veganos/celíacos y carro de quesos. Una muestra de ese legado de la Tierrina tan presente en sus platos: la berenjena asada con cremoso de quesos asturianos, el rollo de bonito a la sidra o la costilla de gocho astur celta confitada. Uno muy especial es su steak tartar, campeón de España 2024. La carta de postres también es amplia y gozan de gran éxito el arroz con leche, el flan de quesos asturianos y praliné de avellana.

Entre los otros servicios que se ofrecen también destacan la bodega-sótano donde se realizan eventos privados y catas y el servicio de comida a domicilio. También es un restaurante familiar que acepta reservas. Una de las recientes incorporaciones ha sido el Menú Degustación (60€/persona). Los participantes son ubicados en la “mesa cero” (6-8 personas). Primero degustan un aperitivo y, después, un menú sorpresa.

Las opiniones que los clientes dejan en Internet son generalmente muy positivas. En páginas de valoración de hostelería en Internet , Blanco tiene una puntuación de 4,3 sobre 5. Aunque todos los aspectos destacan positivamente uno sobresale por su excelencia: la comida. No obstante, el detallismo del servicio no se queda atrás. Muchos usuarios hacen énfasis en la gran cata de vinos de Cangas y en la calidad de la materia prima. “Productos de temporada abundantes y llenos de sabor. Una de las mejores opciones para comer en la zona”, destaca un usuario. “La comida siempre está muy buena sea lo que sea lo que se pida”, apunta otra usuaria.

A pesar de estar en una calle muy concurrida, no te darán gato por liebre. Quique y Pepe ofrecen una experiencia completa y memorable: vermú, comida y cóctel. Imperdible.