El teatro Toreno se llena para ver el documental sobre el roquero cangués Diego “Bull” Avello: “Este es el sitio en el que más ilusión me hacía presentarlo”

“Nací en un cruce de ríos y pude seguir la corriente, pero tomé el camino menos transitado”. Es una de las frases que pronuncia el músico cangués Diego “Bull” Avello en el inicio de la película documental en la que narra su periplo para alcanzar su sueño: dedicarse a la música, en concreto, al rock and roll y hacerlo en Estados Unidos. Precisamente, “Tomé el camino menos transitado” en inglés (“I took the road less traveled”) es el título del documental, que se estrenó en Estados Unidos, en las ciudades de Nashville (Tennesse) y Austin (Texas), y que en España se proyectó por primera vez en el teatro Toreno de Cangas del Narcea, este domingo.

El aforo se completó y no solo con vecinos del concejo, sino que conocer el proyecto audiovisual atrajo a personas ligadas al músico ubicadas en diferentes puntos de España y que incluso se desplazaron desde Londres.

El documental muestra la tenacidad del cangués por lograr vivir de su música, tal y como está haciendo hoy en día al frente de la banda “Bull y los búfalos”, afincado en el país norteamericano.

La película narra cómo después de pasar por diferentes trabajos y bandas, Diego “Bull” Avello decide dejar España atrás, meter toda su vida en una maleta y emigrar a Estados Unidos con el único objetivo de lograr hacerse un hueco en la cuna del rock and roll.

En el escenario, el alcalde José Luis Fotaniella con Budro Partida. / D. Álvarez

Una historia que llamó la atención de personas del sector audiovisual de su ciudad de acogida en Estados Unidos, Austin, que fueron quienes le animaron a embarcase en el proyecto. Una decisión acertada viendo el recorrido que está teniendo la propuesta, que, con tan solo dos presentaciones en Estados Unidos, ya ha conseguido ser premiado como Mejor documental internacional en el festival de cine Austin Revolution Film Festival.

“Aquí es el sitio en el que más ilusión me hacía presentar la película, estoy reencontrándome con mis raíces, familia, amigos y con mi cultura”, ensalza el músico. Cangas del Narcea protagoniza el principio del documental por ser el lugar donde empieza todo, a pesar de no tener “una tienda de discos ni de guitarras”, tal y como matiza el propio músico en el documental.

Cuenta que en Estados Unidos el público acogió muy bien la propuesta y que fueron muchos los que se le acercaron para saber más de su tierra natal. “Todo el mundo me pregunta cosas de Cangas y de Asturias al finalizar la proyección, algo que me gusta porque siempre quise ser embajador de mi tierra”, subraya.

Además, recalca que su historia está siendo muy bien recibida entre los estadounidenses porque “los americanos respetan mucho y valoran el empezar de cero y el estar enamorado y respetar la cultura americana sin perder tus propias raíces”.

Noticias relacionadas

En la presentación, el cangués estuvo acompañado por el director del documental, Budro Partida, y el coproductor L.A. Lloyd, quienes ofrecieron la oportunidad a los asistentes a realizar preguntas sobre la producción.