El Concurso Nacional de la raza asturiana de los valles de Cangas del Narcea se aplaza sin fecha por la situación sanitaria

El Concurso Nacional de la Raza Asturiana de los Valles, que se celebra cada mes de abril en Cangas del Narcea, se aplaza sin fecha este año debido a la situación sanitaria derivada de la enfermedad dermatosis nodular contagiosa.

El Principado de Asturias amplió hasta el 29 de marzo la prohibición de celebrar ferias y mercados bovinos en la región, una medida vigente desde mediados de octubre de 2025 para evitar la propagación de la enfermedad tras la detección de varios focos en Cataluña.

Ante la incertidumbre de qué medidas se tomarán tras esa fecha, la Asociación española de criadores de ganado vacuno selecto de la raza asturiana de los valles (ASEAVA) y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, organizadores del evento, han decido posponer su celebración. “Creemos que en estos momentos debe primar el principio de precaución y velar por la seguridad de este certamen, que es uno de los más relevantes para los criadores de la raza asturiana de los valles”, subrayan y anuncian que “si la evolución de la enfermedad es positiva y permite la celebración de ferias más adelante, se establecerá una nueva fecha para llevar a cabo el certamen”.

La organización explica también que la celebración del concurso requiere una planificación previa que incluye la contratación de otros servicios, por lo que, “ante la falta de garantías y a la espera de las decisiones que adopten las administraciones competentes”, consideran oportuno aplazar la celebración del certamen para no asumir “riesgos que puedan perjudicar a los participantes y visitantes”.

Asimismo, recuerdan que se trata de un concurso de carácter nacional y que las propuestas planteadas hasta la fecha para la apertura de este tipo de eventos apuntan a que serán solo a nivel regional lo que impediría mantener el ámbito nacional del certamen.

La última edición del certamen reunió en el recinto ferial de la Imera a 400 reses de esta raza autóctona y se pujó por una veintena de sementales en la subasta que cierra la cita ganadera.