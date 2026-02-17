Los mineros de Vega de Rengos regresan de Oviedo con esperanza: la autorización para reactivar la mina podría llegar la semana que viene

Los trabajadores de la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, que gestiona la empresa Tyc Narcea, han vuelto de su protesta en Oviedo con esperanzas renovadas. No consiguieron su objetivo de reunirse con el director general de Minería, Javier Cueli, pero en su lugar fueron recibidos por el jefe de servicio de Minas, Santiago Berjano, quien les informó que la previsión que tiene la dirección general de Minas es que la empresa reciba la autorización para reanudar la actividad la próxima semana. La Administración mantiene paralizado el único taller de explotación de la mina desde que en noviembre se produjo un hundimiento que supuso el fallecimiento de dos trabajadores.

“Berjano nos dijo que ellos ya tienen hecha toda la documentación de cómo hay que seguir trabajando en ese tajo, que solo falta que la comisión de expertos conteste, algo para lo que tienen de margen administrativo hasta el lunes”, detalla el portavoz de los trabajadores, Rubén Menéndez, que señala que, en principio, lo que les trasladó el jefe de servicio de Minas es que “la semana que viene nos darían el visto bueno para seguir funcionando”.

Protesta mineros de Vega de Rengos en Oviedo este martes. / Mario Canteli

La paralización de la mina hizo que la empresa presentase un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) a mediados de enero que afecta a la mayor parte de la plantilla, compuesta por más de 80 trabajadores. Desde hace unas dos semanas, tan solo 15 trabajadores continúan en activo para realizar labores de mantenimiento. Una situación que está generando mucha incertidumbre en la plantilla con dudas de hasta cuándo se podría alargar la inactividad y temor por el futuro de la mina. Puesto que recuerdan que parar una mina conlleva un “riesgo, porque una mina necesita actividad”.

La plantilla quiso hacer oír en Oviedo con una pequeña protesta ante las oficinas de la Consejería de Industria que estuvo encabezada por una pancarta en la que se podía leer: “¡Justicia para nuestra mina! ¡Basta de incompetencia! Palabra de minero: lucharemos por nuestro trabajo hasta el final”. Además, avanzan que si el martes de la semana que viene no llega la autorización de actividad convocarán una nueva protesta.

“No queremos perder otra vez nuestros puestos de trabajo”, asegura Menéndez, que vivió el cierre de la minería en 2018.