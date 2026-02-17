El Narcea empata en Boal en un partido con “desagradables incidentes” en la grada

El Narcea empató este fin de semana en Boal, en un partido que reconocen que fue difícil tanto por el tiempo, con mucho viento, como por el mal estado del campo, a lo que también se sumaron varios “desagradables incidentes” en la grada, que el entrenador cangués, Andrés Linde, rechaza frontalmente.

Linde asegura que el partido fue “muy disputado y equilibrado”, además de “duro por el viento y la situación del campo”. El resultado fue empate a dos goles, por lo que los de Cangas del Narcea solo sumaron un punto en la clasificación que su entrenador asegura que no será hasta final de la campaña “cuando podamos analizar si es suficiente, pero que después del partido disputado podemos decir que es un buen resultado”.

Detalla que el inicio del partido fue complicado para el Narcea porque a los jugadores les costó adaptarse al campo y se encontraron con el viento en contra. Así llegó el primer gol del equipo local, en el minuto 23, obra de Mauro Ezquiel Batista. Antes de finalizar la primera parte, el Narcea logra empatar con un gol de Pedro Sierra Flórez, pero rápidamente el Boal se adelanta en el marcador con el gol de Aitor Pulido Álvarez.

Linde rememora con pesar que tras los goles se vivieron momento de tensión en la grada y asegura que durante unos diez minutos no se jugó a nada “lamentablemente por incidentes con el público local que insultó tanto a jugadores como al banquillo del Narcea y en la grada a nuestra afición”.

En el segundo tiempo el Narcea salió mejor al campo y logró empatar, con un gol de Marino Menéndez Gómez, aunque sufrió durante los últimos diez minutos de partido, en los que también regresaron los problemas con la grada, según detalla el entrenador cangués.

Esta semana el equipo tiene la vista puesta en el encuentro con Asunción C. F. y con el alivio de ver que lo equipos que como él se mantienen en los primeros puestos de la tabla también empataron por lo que el resultado no ha variado su segundo puesto en la tabla con 47 puntos.