Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

La Antena Cameral canguesa incrementa su actividad y ayuda a crear ocho nuevas empresas en 2025

El programa “Volver al pueblo” recibe 132 solicitudes para instalarse en el Suroccidente y la falta de vivienda hace que solo se materialicen tres

Susana Gurdiel, José Luis Fontaniella y Carlos Paniceres en el salón de plenos del ayuntamiento de Cangas.

Susana Gurdiel, José Luis Fontaniella y Carlos Paniceres en el salón de plenos del ayuntamiento de Cangas. / D. Álvarez

Demelsa Álvarez

Cangas del Narcea

La actividad de la Antena Cameral de la Cámara de Comercio situada en Cangas del Narcea, se ha incrementado el pasado año en un 26,64% respecto del anterior con la prestación de 643 servicios. Entre ellos destaca la captación de casi un millón de euros de ayudas del “Kit digital” que beneficiaron a más de 200 sociedades y autónomos de la comarca suroccidental.

El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres, acompañado por el alcalde cangués, José Luis Fontaniella, y a la responsable de la Antena, Susana Gurdiel, analizó el trabajo realizado por la Cámara en la zona, que en 2025 elaboró ocho planes de viabilidad y ayudó en la creación de ocho empresas.

Asimismo, Paniceres reivindicó más atención de los gobiernos regional y central para el Suroccidente. “Es necesario afrontar el proyecto de comunicación para este territorio con salida hacía León, una ambición que está en el baúl de los recuerdos”, lamentó, haciendo referencia a la Autovía del Suroccidente. También recordó el proyecto de ampliación de la estación de esquí de Leitariegos hacia la parte canguesa, por considerar que son “elementos dinamizadores de las comarcas”.

El alcalde de Cangas del Narcea hizo hincapié en el interés que está despertando el programa “Volver al pueblo”, que recogió 132 solicitudes de personas interesadas en establecerse en el Suroccidente. “En torno a veinte llegaron a conseguir un trabajo, pero solo tres lograron establecerse, el resto tuvieron que desestimar la oportunidad por falta de vivienda”, detalla Fontaniella, que considera que muestra una problemática que tiene la comarca para atraer población y que ya ha trasladado a la Consejería de Vivienda.

Noticias relacionadas

En 2025, la Antena también gestionó ayudas Leader por importe de 130.000 euros, correspondientes a tres Tickets Rurales y un Ticket Asalariado. Además, ofreció orientación profesional a 18 personas desempleadas, se trabajó con nueve empresas en procesos de digitalización avanzada y desarrolló programas como Talento Joven (PICE) y Talento 45+, dirigidos a mejorar la inserción laboral.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
  2. Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de sábanas estilo hotel que arrasa: de algodón y en colores que inspiran serenidad
  4. El tercer gran bulevar de Oviedo toma forma con la conexión de un barrio que lleva años aislado
  5. Llanera llora a Chechu, motero y oviedista, que falleció el domingo cuando regresaba a casa de ver el partido en el Tartiere: 'Era un buen tipo, siempre alegre, contando chistes
  6. Horario, recorrido, participantes... el gran desfile de Carnaval de Gijón mira al cielo ante la amenaza de lluvia
  7. La Universidad Alfonso X el Sabio abre la oferta de empleo para su nuevo campus de Oviedo: estos son los perfiles que se requieren
  8. Lidia Martínez se jubila tras 40 años como cajera de la primera gran superficie que tuvo Asturias: 'La inmensa mayoría de la gente con la que traté fue maravillosa

Guerra y venenos por una habitación en un piso de alquiler: "Nos echa lejía en la comida y el café para que nos vayamos"

Guerra y venenos por una habitación en un piso de alquiler: "Nos echa lejía en la comida y el café para que nos vayamos"

La Antena Cameral canguesa incrementa su actividad y ayuda a crear ocho nuevas empresas en 2025

La Antena Cameral canguesa incrementa su actividad y ayuda a crear ocho nuevas empresas en 2025

Penas más duras y agentes de paisano, ideas contra la ola de robos en en comercios de Gijón

Penas más duras y agentes de paisano, ideas contra la ola de robos en en comercios de Gijón

Renfe probó un tren en Asturias para ampliar la flota de cercanías... pero no cabía en las estaciones más pequeñas

Renfe probó un tren en Asturias para ampliar la flota de cercanías... pero no cabía en las estaciones más pequeñas

Los cuatro pilares de la defensa del Avilés para enfrentarse al Madrid Castilla: la zaga blanquiazul, en crisis

Los cuatro pilares de la defensa del Avilés para enfrentarse al Madrid Castilla: la zaga blanquiazul, en crisis

Dulce Victoria, actriz y escritora: "De postre, arroz con leche, pero llamándome Dulce ninguno me es ajeno"

Dulce Victoria, actriz y escritora: "De postre, arroz con leche, pero llamándome Dulce ninguno me es ajeno"

Listas de faltosos

Te voy a hacer la autocrítica

Tracking Pixel Contents