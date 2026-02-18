La Antena Cameral canguesa incrementa su actividad y ayuda a crear ocho nuevas empresas en 2025

La actividad de la Antena Cameral de la Cámara de Comercio situada en Cangas del Narcea, se ha incrementado el pasado año en un 26,64% respecto del anterior con la prestación de 643 servicios. Entre ellos destaca la captación de casi un millón de euros de ayudas del “Kit digital” que beneficiaron a más de 200 sociedades y autónomos de la comarca suroccidental.

El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres, acompañado por el alcalde cangués, José Luis Fontaniella, y a la responsable de la Antena, Susana Gurdiel, analizó el trabajo realizado por la Cámara en la zona, que en 2025 elaboró ocho planes de viabilidad y ayudó en la creación de ocho empresas.

Asimismo, Paniceres reivindicó más atención de los gobiernos regional y central para el Suroccidente. “Es necesario afrontar el proyecto de comunicación para este territorio con salida hacía León, una ambición que está en el baúl de los recuerdos”, lamentó, haciendo referencia a la Autovía del Suroccidente. También recordó el proyecto de ampliación de la estación de esquí de Leitariegos hacia la parte canguesa, por considerar que son “elementos dinamizadores de las comarcas”.

El alcalde de Cangas del Narcea hizo hincapié en el interés que está despertando el programa “Volver al pueblo”, que recogió 132 solicitudes de personas interesadas en establecerse en el Suroccidente. “En torno a veinte llegaron a conseguir un trabajo, pero solo tres lograron establecerse, el resto tuvieron que desestimar la oportunidad por falta de vivienda”, detalla Fontaniella, que considera que muestra una problemática que tiene la comarca para atraer población y que ya ha trasladado a la Consejería de Vivienda.

En 2025, la Antena también gestionó ayudas Leader por importe de 130.000 euros, correspondientes a tres Tickets Rurales y un Ticket Asalariado. Además, ofreció orientación profesional a 18 personas desempleadas, se trabajó con nueve empresas en procesos de digitalización avanzada y desarrolló programas como Talento Joven (PICE) y Talento 45+, dirigidos a mejorar la inserción laboral.