Cangas del Narcea premia los disfraces más originales: un cisne, un circo, unos Furbys y una televisión con los míticos dibujos de finales del pasado siglo
El carnaval cangués se cerró este martes con una fiesta y concurso infantil, mientras que el sábado fue el turno de los adultos
Cangas del Narcea cerró el carnaval con una fiesta y concurso para los más pequeños. Durante la tarde del martes, la carpa de la plaza La Oliva se llenó de originales y llamativos disfraces. Un momento de diversión para los más pequeños que también se atrevieron a subirse al escenario para mostrar sus creaciones, en algunos casos, auténticas obras creativas de manualidades.
La imaginación y dedicación para elaborar los disfraces tuvo premio y algunos de los participantes se fueron a casa con un diploma y un premio económico. El mejor disfraz infantil individual se lo llevó el sorprendente atuendo de “El cisne del amor”, le siguió “La Cenicienta” y un simpático “Árbol de Navidad”, al que no le faltaba detalle.
En grupos fue “El gran circo del río Narcea” el que se fue con el primer premio, seguido por “Las diosas del amor” y el divertido disfraz de “Hasta que la viruta nos separe”.
También hubo premios para los participantes del carnaval del sábado, el pensado para los adultos, en el que en los premios individuales y de pareja se llevaron el primer premio “Furby world”, seguido de “Medio tiempo de la Manin Cup” y el dúo “Kiss”. En grupos fueron “La plaza TV”, con su televisión y la recreación de los míticos dibujos de los años setenta, ochenta y noventa quienes se llevaron el premio, seguido por “El milagro de aparcar”, un disfraz que hacía referencia a la problemática del estacionamiento en la villa canguesa, y en tercer lugar “La churrería El Alboroto”.
Dos días de disfraces y diversión en la villa canguesa que animaron sus calles con opción de disfrutar tanto para los niños como los adultos.
