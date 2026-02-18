El club cangués “La Penona” propone un viaje a través de las cordilleras del mundo en su primera Semana de la Montaña

El club de escalada y alpinismo “La Penona” nació en 2025 en Cangas del Narcea para generar un espacio donde los amantes de los deportes de montaña pudieran desarrollar actividades de forma conjunta, además de trabajar para dar a conocer la zona, promover el respeto por el entorno natural y transmitir una práctica responsable. Empezaron cinco personas y pronto fue ampliándose hasta llegar a los 80 miembros con los que cuenta hoy en día. Con la idea de mostrar todo lo que puede ofrecer la montaña han impulsado la primera Semana de la Montaña que comienza esta tarde en el auditorio de la Casa de Cultura de Cangas del Narcea.

Organizan cuatro ponencias hasta el sábado, a las 19.30 horas, con las que buscan realizar un viaje a través de las mayores cordilleras del mundo hasta llegar a casa.

La encargada de inaugurar las jornadas es Noelia Ortiz, guía de alta montaña, que compartirá con los asistentes sus experiencias como guía y como montañera en los Andes e Himalaya, bajo el título “Montañas de sueños y ensueños”. Además, presentará el trabajo que realiza la asociación “Jöelle Ayuda”, que trabaja para prestar atención médica y escolarización a los niños de Nepal.

Le seguirá el jueves Joaquín Álvarez, conocido como el Guía del Paraíso, que hablará de la gran cara norte de los Alpes: entre glaciares, paredes escarpadas y cumbres por encima de 4.000 metros. Su ponencia “Corredor Lagarde Directo, es Droite”, llevará a los asistentes de los Picos de Europa a los Alpes. Además, también hablará sobre su libro “A cincuenta días del otoño”.

El viernes, el protagonista será Javier Brandy que volverá a llevar al público al Himalaya para hablar de la ruta trekking en el Annapurna, el macizo montañoso situado en el centro de esta cordillera.

Cierran la semana dos cangueses, prejubilados de la mina y montañeros: Manuel Aumente Cadenas y Adolfo Uría “Fino”, que hablarán sobre “Grandes retos de andar por casa”, retos asequibles para hacer en los Picos de Europa y también por el Suroccidente.