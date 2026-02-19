Besullo dedica el Día Internacional de la Mujer a reivindicar la importancia de la educación de las niñas en el mundo rural

Besullo prepara un programa especial para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Este año lo dedica a reivindicar la importancia de la educación de las niñas en el mundo rural y para ello, el acto principal de la jornada se dedicará conocer más sobre la figura de Faustina Álvarez García, la madre de Alejandro Casona, que llegó a Besullo para ser maestra entre 1901 y 1908.

La jornada, organizada por la Asociación Amigos de Besullo, se desarrollará el sábado 7 de marzo y comenzará a las 10.30 horas con su inauguración, que dará paso a la ponencia sobre la maestra leonesa Faustina Álvarez, que llegó a Besullo para ejercer su profesión. Se encargarán de hablar de ella Mercedes González Rojo, Nohelia Alfonso y Anabel García, coordinadora y coautoras del libro "Faustina Álvarez, una pionera feminista entre la educación y la inspección educativa”, en el que se habla de la vida, obra, familia y circunstancias de esta mujer que, Julio Rozas, responsable del Centro de Recepción de Visitantes Alejandro Casona de Besullo, recuerda que fue “una pionera en el mundo de la educación rural: maestra rural vocacional, pionera en técnicas y métodos pedagógicos ya en el siglo XIX, impulsora de la educación en las niñas más pobres del mundo rural y primera inspectora educativa en acceder al puesto por oposición”.

Después de la ponencia y una pausa para reponer fuerzas, a las 13.00 horas, está previsto que se proyecte el documental “El hogar de las niñas”, que acerca el trabajo de la ONG española “Hogar de las niñas” la residencia Ma Sarada, en una aldea en el oeste del estado de Bengala, en India, donde acogen y dan residencia y estudios a más de 300 niñas de la etnia santali.

La música llegará antes de la comida con la canguesa Vero Rubio, cantante, compositora y multiinstrumentista que interpretará un repertorio relacionado con la jornada.

Cierra la jornada, a las 16.00 horas, otra proyección, la de la película “Quiero ser como Beckham”, una historia sobre los roles sociales, culturales, de género y educativos de las mujeres.

Noticias relacionadas

La jornada cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cangas del Narcea que facilita la asistencia al evento poniendo a disposición del público transporte gratuito desde Cangas del Narcea. Se trata de un autobús que saldrá de la estación canguesa a las 10.00 horas y regresará de Besullo a las 18.00 horas. Para poner disponer de plaza se debe reservar a través de la Agencia de Igualdad del Ayuntamiento cangués.