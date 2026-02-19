Cangas del Narcea da la oportunidad de asistir a conciertos de góspel, música lírica y de cámara durante su Semana de la Música (a punto de celebrarse con un completo programa)

Cangas del Narcea ya se prepara para vivir una intensa semana dedicada a la música y lo hará en un escenario muy especial, la basílica de Santa María Magdalena. Organizada por el área de Cultura del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, la Semana de la Música, que se celebrará del 23 al 28 de febrero, se ha convertido en una cita imprescindible en el calendario cultural del municipio, ya que da la oportunidad de disfrutar de actuaciones que son difíciles de encontrar en concejos rurales alejados de las ciudades como es el cangués.

“La Semana de la Música es ya una de las grandes citas culturales de Cangas del Narcea y una muestra clara de que este concejo apuesta en serio por la cultura”, destaca la concejala del área, Tania Rodríguez, que enfatiza que esta semana es “una oportunidad para dinamizar el municipio, para que la gente salga, se junte y disfrute de propuestas que no siempre es fácil ver en un concejo como el nuestro”.

La semana se inaugurará con el viaje musical en el tiempo que proponen “The Duet”, formado por Carolina Laurentiú Granja (mezzosoprano) y Cristina Zabaleta (pianista). “Caminando por la lírica” es el título de su concierto que lleva a los asistentes del Barroco al siglo XX. Aseguran que su actuación que va dirigida tanto a los amantes de la ópera como a aquellos que desean descubrir la belleza de la música lírica.

La cita será en la basílica, a las 20.00 horas, como todas las propuestas que le seguirán el resto de la semana. El martes 24 será el turno del primer coro en participar en la semana, será el Coro APM, de Asociación de la Prensa de Madrid, que está dirigido por Jae Sik Lim.

El miércoles 25 será el turno del concierto grupo de cámara “Concerto”, compuesto por Martín Martínez (violinista) y José Manuel San Emeterio (pianista) que mezclan la música clásica y moderna, abarcando “todo tipo de estilos musicales”.

El Ochote Cantos del Fontán, de Oviedo, dirigido por Gorka García Fernández de Castillo será el encargado de poner música al jueves 25. Otro coro llegará del Bilbao el viernes, en este caso de gospel, será Blue Velvet Gospel Singers, dirigido por Irene Aulestia.

También del País Vasco, llegarán los encargados de poner música al fin de semana. Momento en el que los conciertos cambian de hora. El sábado será a las 20.30 horas y en él se podrá volver a ver al Otxote Eguzkilore, dirigido por Ramón Beraza, que ya estuvieron en la Semana de la Música canguesa en 2021. Además, serán los encargados de cantar la misa del domingo, a las 12.30 horas.

Una variada oferta que la edil anima a todo el mundo a disfrutar. “Tenemos claro que invertir en cultura es invertir en bienestar, en identidad y en futuro y esa programación es fruto de ese trabajo, con una oferta variada y de nivel, que va desde la lírica y la música de cámara hasta el góspel y los coros”, subraya Rodríguez, que señala que el objetivo de su concejalía es que estas jornadas dedicadas a la música sigan consolidándose como “una cita imprescindible en el calendario cangués”.