Denuncian el “mal funcionamiento” de la estación de esquí de Leitariegos: el sábado hay convocada una concentración ante sus taquillas

El hartazgo de usuarios y empresarios vinculados a la estación de esquí Valle de Laciana-Leitariegos con la gestión que se está realizando del complejo deportivo invernal ha explotado el pasado fin de semana y se ha canalizado en la organización de una concentración de protesta ante las taquillas de la estación este sábado, a las 12.30 horas.

Ver como el domingo, en pleno puente de carnaval y con suficiente nieve en la estación, solo se abrían dos kilómetros esquiables de los ocho que tiene la estación fue la gota que colmó el vaso de empresarios del sector de la nieve y también de usuarios que utilizaron sus redes sociales para manifestar su malestar.

Jonatan Gutiérrez, al frente de un negocio de alquiler de equipación en Caboalles de Abajo (Villablino) desde hace veinte años, fue el primero en exponer la situación generando todo un movimiento de protesta, al que se sumaron la asociación de hostelería y turismo de Villablino, así como escuelas de esquí, comercios de la zona y, por supuesto, usuarios.

La principal reivindicación es la mejora de la gestión de la estación por parte de la Diputación de León para que tenga un buen funcionamiento.

Exigiencias

“Pedimos cosas básicas, que se abra la estación a la hora, que haya el mayor dominio esquiable posible según las condiciones de nieve, previsión para la limpieza de la carretera o que su propio parking este accesible, no puede ser que el acceso a una zona turística esté sin limpiar”, expone.

Pone como ejemplo el problema vivido el domingo, en el que por falta de una máquina para pisar las pistas solo había disponibles dos kilómetros esquiables. “Lo denunciamos el domingo y el martes llegó la máquina, así de fácil, una gestión que pudieron hacer antes para que no se diera la situación del domingo, que en mi caso tenía gente haciendo cola para recoger material y a la vez ya estaban bajando esquiadores para entregarlo”, detalla.

Denuncian también el estado en el que se encuentran las instalaciones con infraestructuras clave “en mal estado o fuera de servicio en plena de temporada” y decisiones que tachan de “incomprensibles” como es retirar “remontes sin alternativas operativas”. En definitiva, trasladan que la sensación general de la estación es de “abandono” en una temporada que es “de las mejores que se recuerdan en cuanto a nieve”.

Una situación que no es de ahora y señalan como el año pasado tan solo hubo 21 días de temporada debido a que no se pudo hacer nieve artificial.

Motor turístico y económico

Este movimiento ciudadano pone el foco en el motor turístico y económico que supone la estación no solo para el Valle de Laciana. “Hay gente durmiendo en Páramo, en Cangas del Narcea, que ahora en invierno tienen movimiento gracias a la influencia de la estación, que no solo nos compete a la parte leonesa, la vertiente asturiana también es parte de la estación”, expone Gutiérrez.

Además, consideran que se debe cuidar al usuario, que llega no solo de los municipios colindantes, sino también de Galicia y Portugal, por su proximidad. “Esta estación tiene la fama de ser adecuada para el público familiar, con buen trato y no queremos que eso se empañe por una mala gestión, porque nos repercute directamente a los negocios”, asegura.

Antes de la protesta, el viernes, los portavoces del movimiento ciudadano acudirán a una reunión en la Diputación de León, convocada por la propia Administración. “Vamos a escuchar, ya que son ellos los que nos convocan y llevaremos nuestra crítica constructiva y peticiones simples, que no requieren de inversiones sino de hacer las cosas bien”, asegura Gutiérrez, que advierte que pase lo que pase en la reunión no se desconvocará la protesta del sábado.