Manuel de Juan, afincado en Cangas desde hace unos meses, hace reflexionar sobre los incendios forestales y cómo prevenirlos con su novela “En el nombre del fuego”

“En el nombre del fuego” es el título del último libro presentado en el Espacio cultural de la librería Treito, una novela, editada por Platero Editorial, que busca generar debate sobre el manejo del fuego, los incendios forestales y el papel que puede jugar cada persona para prevenirlo. Su autor Manuel de Juan se instaló hace unos meses en Cangas del Narcea y aunque la historia que narra no se inspiró en los graves incendios sufridos en la comarca en los últimos años, sino en otra zona de España donde residió previamente, en Extremadura, asegura que la narración es extrapolable a cualquier entorno rural.

Manuel de Juan es técnico forestal y educador ambiental, por lo que tiene una relación estrecha con la naturaleza y con el trabajo de prevención de incendios. De ahí surge su inquietud de crear una historia a través de la que poder realizar una denuncia sobre el manejo que se hace del fuego hoy en día.

Un momento de la presentación. / R. D. Á.

La protagonista de la historia es Candela Matas, una ingeniera forestal que lucha contra un sistema que prefiere “mirar hacia otro lado”, describe el autor, que recuerda que escribió esta historia, la segunda que publica, “por la tierra, por quienes la cuidan y por las decisiones que dejamos pasar” y aclara que, aunque habla de incendios, también habla “de memoria y responsabilidad”.

El acto estuvo conducido por la guía de la reserva integral de Muniellos, Reyes García, y la profesora de biología del instituto Cangas del Narcea, Rosa Fernández Sánchez.