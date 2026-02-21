"Basta de abandono en Leitariegos", clamor de los participantes en la cacerolada de protesta convocada en la estación de esquí de León

"Basta de abandono en Leitariegos" o "Leitariegos es futuro, no gasto. Sin estación no hay valle" fueron algunas de las consignas repetidas este sábado frente a las taquillas de la estación de esquí Valle de Laciana-Leitariegos. Aunque ubicada en tierra de León, es la instalación invernal de referencia para el Suroccidente y especialmente para los vecinos de Cangas del Narcea. De hecho, muchos cangueses estuvieron presentes entre las decenas de personas que participaron en la cacerolada convocada para exigir mejoras en la gestión.

La iniciativa de reclamar mejoras partió del empresario Jonatan Gutiérrez, que regenta un negocio de alquiler de equipación en Caboalles de Abajo (Villablino) y que lamenta la pérdida de visitantes por las deficiencias del equipamiento. Su reivindicación encontró eco en la Asociación de hostelería y turismo de Villablino, así como escuelas de esquí, comercios de la zona y, por supuesto, usuarios.

Reivindican mejoras sencillas y que "se pueden solucionar con voluntad". Desde puntualidad en la apertura de las instalaciones a mejor limpieza de los accesos, también disponer de maquinaria para que en todo momento estén operativas el máximo de pistas. "Ahora el hartazgo es general y eso genera mal rollo, que afecta a los visitantes y a los trabajadores. La gente se tiene que ir con ganas de volver y para eso no hacen falta grandes inversiones", señala Gutiérrez.

La primera reacción a su protesta fue una convocatoria a una reunión con el diputado de Turismo de León, Octavio González. El político les explicó que algunos de los problemas están en vías de solución. Se acaba de firmar una nueva máquina pisapistas para la estación y el nuevo sistema de nieve artificial estará funcionando al cien por cien la próxima temporada. Algo más tardará el nuevo telesillla, pues, problemas con la adjudicataria, obligarán a reiniciar el proceso, así que podría tardar entre dos y tres años en estar listo.

Buena voluntad

El director de la estación leonesa, Andrés Fernández, también recibió este sábado a unrepresentaciónón de los manifestantes, para expresar su voluntad de colaborar y solucionar los problemas. "Vimos buena voluntad y estamos contentos de que se nos escuche. Lo que les dijimos es que vamos a estar vigilantes", señala Jonatan Gutiérrez. En este sentido, señala que este sábado la estación estaba en perfectas condiciones, con todos los kilómetros esquiables y los medios mecánicos en marcha. Unas condiciones que, lamenta, no se dieron durante el puente de Carnaval.

"Creo que todos perseguimos lo mismo y es que el usuario se lleve una buena experiencia porque eso supone actividad económica para el Valle. No pedimos nada complicado y hay soluciones si se quiere. No decimos que no haya esfuerzo en la gestión, ni personalizamos en nadie, pero sí decimos que el resultado final no es bueno", señala Gutiérrez.

"Estaremos vigilantes"

El Valle, añaden los convocantes, estará vigilante con la gestión que se haga a partir de ahora. De hecho, quedaron emplazados por el diputado de Turismo a una nueva reunión en primavera para ver si mejora la situación.

En la concentración y las reuniones también estuvieron presentes integrantes de la Plataforma Ciudadana Leitariegos Existe. Respaldan las peticiones de empresarios y usuarios, si bien ellos consideran clave que concluya el plan de modernización de la estación y también reclaman que se amplíe la instalación hasta la cima, pues "con una inversión mínima, ganarías cuatro nuevas pistas". Sobre la ampliación, también están a favor de la petición de Cangas del Narcea para que la estación crezca hacia el lado asturiano.