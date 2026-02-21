La carrera de Galbán en Cangas, de récord con más de seiscientos inscritos (y aún te puedes apuntar antes de la salida)

Con salida a las doce del mediodía de este domingo de la plaza Conde Toreno, en pleno centro de Cangas, aún es posible participar en la octava marcha solidaria contra el cáncer infantil, la conocida como "Carrera Galbán" que teñirá de naranja toda la geografía asturiana. En Cangas del Narcea, además, será una cita de récord, pues se han superado los inscritos de la última edición.

Al cierre de la inscripción anticipada se contabilizaron 668 participantes y la organización explica que aún es posible inscribirse antes del inicio, si bien "no se asegura que haya camisetas" para los que dejen la inscripción (de seis euros) para el último momento. El objetivo de la cita, que se realiza de manera simultánea en los 78 municipios asturianos, es recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil.

"Recuerda, domingo 22 de febrero a las 12:00 horas, además con una previsión del tiempo excelente para correr/caminar", señalan desde el Área de Deportes.

La cita canguesa plantea un recorrido de algo más de cinco kilómetros que los andarines realizarán en un tiempo estimado de entre 55 y 80 minutos. Se saldrá del centro en dirección al hospital Carmen y Severo Ochoa. Además, se ha diseñado un circuito corto para los más pequeños.