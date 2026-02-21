Los presupuestos municipales de Cangas del Narcea ascienden a más de 19 millones euros, de los más altos de su historia: “Son unas cuentas inversoras, muy ambiciosas”

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea ya tiene su documento de presupuestos para 2026 que llevará a debate al Pleno la primera semana de marzo, en una convocatoria ordinaria. La Junta de Gobierno Local dio luz verde a unas cuentas que ascienden a más de 19 millones de euros, uno de los más altos de la historia del Consistorio, que el año pasado ya habían aumentado 1,55 por ciento respecto de los anteriores, hasta los casi 15 millones de euros.

Este considerable aumento se debe principalmente a la petición de un crédito de 3,3 millones de euros para hacer frente a un ambicioso proyecto de rescate de infraestructuras rurales, que prevé la intervención en 60,36 kilómetros de carreteras locales y la adecuación de los caminos interiores de una decena de núcleos rurales. Unas mejoras de las que el equipo de gobierno calcula que se beneficiarán directamente más de medio centenar de pueblos y alrededor de un millar de vecinos.

“El crédito ya lo tenemos adjudicado y en las próximas dos semanas lo tendremos ingresado”, avanza el alcalde, José Luis Fontaniella, que recuerda que la planificación para el desarrollo del proyecto inversor situaba en los meses de marzo abril el plazo para contratar a los ingenieros, que se encargarán de la redacción de los proyectos de todas las intervenciones a realizar, para lo que tendrán un plazo de un par de meses. El objetivo está puesto en que en agosto, septiembre y octubre se puedan ejecutar las obras. No obstante, el Alcalde detalla que con fondos municipales ya se han ido adelantando algunos proyectos y ya está adjudicada la carretera de Ovilley y en contratación la de Morzó.

Aparte del proyecto de rescate de infraestructuras, las cuentas incluyen otras inversiones reales. Llegarán has los 4 millones de euros para infraestructuras viales. Asimismo, habrá otro tipo de actuaciones como “la instalación de vallas en el interior de los pueblos, acaba de salir a concurso la contratación por 100.000 euros”, detalla el Alcalde.

También se incluyen inversiones en calles de la villa, como las proyectadas para calle Clarín y Alcalde Díaz Penedela, además de estar en proyecto abordar otras como Santa Bárbara.

“Es un presupuesto inversor, muy ambicioso y de asunción de compromisos”, destaca José Luis Fontaniella, que reconoce que a pesar del esfuerzo de inversiones que se proyectan no se llegará a dar respuesta a todas las necesidades que existen en las infraestructuras rurales. “Lo que vamos a conseguir es tener una solución para el 70-80 por ciento de las carreteras en un año”, celebra Fontaniella, que recuerda que haberlo conseguido responde al plan establecido cuando asumió la alcaldía, el cual asegura que han estado cumpliendo “escrupulosamente”.

Sin embargo, lamenta que han tenido que decir a muchos vecinos que no pueden llegar con los arreglos a sus pueblos y ante ellos defiende que se ha tratado de abordar “lo máximo posible”, pero denuncia que fueron “muchos años de dejadez”. Aun así, considera que van a alcanzar “un alto nivel de cumplimiento de los compromisos”.

Además del crédito bancario, el alcalde cangués detalla que al incremento del presupuesto también ha ayudado que en el municipio “hubo inversiones y tenemos un importante incremento en licencias”. Asimismo, añade que cuentan con un ingreso de más de 500.000 euros de los fondos europeos de desarrollo Leader.