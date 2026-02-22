Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Récord absoluto de la marcha de Galbán en Cangas con una marea naranja de más de 700 personas

"El buen tiempo ayudó y mucha gente se animó por la mañana", señala el edil cangués José Manuel Menéndez, que aplaude la solidaridad vecinal

¿Estuviste en la marcha Galbán de Cangas del Narcea? Búscate en la galería de imágenes.

T. Cascudo

Cangas del Narcea

La octava marcha solidaria contra el cáncer infantil, la popular "Carrera Galbán" logró un auténtico récord en Cangas del Narcea. Se superaron los 750 participantes en una cita que cada año va a más y que tiñó de naranja la capital canguesa.

"El buen tiempo ayudó y mucha gente se animó por la mañana", señala el concejal José Manuel Menéndez "Biescas", que aplaude la solidaridad vecinal. La cita a favor de Galbán está muy arraigada en Cangas y se notó en la respuesta de este mediodía, logrando una de las mayores inscripciones del Occidente. El objetivo de la cita, que se realiza de manera casi simultánea en los 78 municipios asturianos, es recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil.

Cuenta Biescas que la iniciativa está organizada por el personal del Área de Deportes del concejo y se planificaron dos rutas, una corta de en torno a tres kilómetros y otra más larga que superó los cinco kilómetros y que llegó hasta el recinto ferial de la Imera. "La mayoría de la gente hizo la larga", señala el edil de esta jornada que comenzó con la lectura del manifiesto a favor de la investigación contra el cáncer infantil.

