Cambios en la Semana de la Música canguesa: el cuarteto “Atalantix4” inaugura este lunes las jornadas en sustitución de “The Duet”

Cangas del Narcea inaugura este lunes una intensa semana dedicada a la música con “Atalantix4”, un cuarteto integrado por miembros de la Orquesta Céltica Asturiana, que sustituirá a “The Duet”, formado por Carolina Laurentiú Granja (mezzosoprano) y Cristina Zabaleta (pianista), quienes iban a ser las encargadas de abrir la semana musical. Un cambio de última hora que se debe, según informan desde el área de Cultura del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, a que una de las componentes del dúo lírico ha sufrido un accidente de tráfico.

No obstante, la organización avanza que Cangas del Narcea podrá disfrutar de la propuesta que llevaba por título “Caminando por la lírica” y que consiste en un recorrido musical desde el Barroco al siglo XX, más adelante, en una actuación que se fechará cuando la componente del grupo esté recuperada y vuelvan a los escenarios.

Los conciertos tendrán lugar en un escenario muy especial, la basílica de Santa María Magdalena hasta el 28 de febrero y serán a las 20.00 horas, como todas las propuestas que le seguirán el resto de la semana.

El martes 24 será el turno del primer coro en participar en la semana, será el Coro APM, de Asociación de la Prensa de Madrid, que está dirigido por Jae Sik Lim.

El miércoles 25 se podrá disfrutar del concierto grupo de cámara “Concerto”, compuesto por Martín Martínez (violinista) y José Manuel San Emeterio (pianista) que mezclan la música clásica y moderna, abarcando “todo tipo de estilos musicales”.

El Ochote Cantos del Fontán, de Oviedo, dirigido por Gorka García Fernández de Castillo será el encargado de poner música al jueves 25. Otro coro llegará del Bilbao el viernes, en este caso de gospel, será Blue Velvet Gospel Singers, dirigido por Irene Aulestia.

También del País Vasco, llegarán los encargados de poner música al fin de semana. Momento en el que los conciertos cambian de hora. El sábado será a las 20.30 horas y en él se podrá volver a ver al Otxote Eguzkilore, dirigido por Ramón Beraza, que ya estuvieron en la Semana de la Música canguesa en 2021. Además, serán los encargados de cantar la misa del domingo, a las 12.30 horas.