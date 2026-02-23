La Cofradía del Cristo de la Salud rinde homenaje al grupo de priostía: "Realizan una importantísima labor y son un ejemplo de entrega"

La Cofradía del Cristo de la Salud, de Cangas del Narcea, celebró el sábado su "Función Principal", un acto que sirve de pistoletazo de salida de la Semana Santa y que estuvo cargado de emotividad. Sirvió además para rendir homenaje al grupo de "priostía", las mujeres que se ocupan de preparar los pasos, limpiar las telas y poner las flores. "Realizan una labor importantísima y son un ejemplo de entrega", señaló el hermano mayor, Manuel Rodríguez.

Contó el máximo responsable de la entidad que organiza las procesiones, que estas mujeres realizan una labor constante y callada durante todo el año. "Como no procesionan, su labor quizás pasa desapercibida", apuntó. De ahí que escogieran el acto del sábado, con la basílica abarrotada, para hacerles un sencillo reconocimiento. Una a una se les entregó un ramo de flores y se les otorgó el privilegio de desvelar el nuevo cartel anunciador de la Semana Santa.

Procesión

La "Función principal" comenzó con el traslado extraordinario del Santo Cristo de la salud al altar mayor, para presidir la misa oficiada por el párroco cangués Juan José Blanco. Se realizó por primera vez esta sencilla procesión en el interior del templo y en presencia del hermano mayor de la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo, Benigno Maújo, y de la hermana mayor de la Cofradía del Cristo Yacente de Salas, Leonor Muñiz. El hermano mayor cangués agradeció especialmente su presencia.

Durante la misa se bendicieron y entregaron las medallas a los nuevo cofrades. Acceden a la entidad una veintena de personas, si bien acudieron al acto alrededor de la mitad. Tras la misa tuvo lugar la asamblea del colectivo en la que se rindieron cuentas y se presentó la memoria de actividades, así como las nuevas propuestas. Tras los actos en el templo, tuvo lugar una cena de confraternidad a la que acudieron unas noventa personas.

"Fue un acto muy emocionante y todo salió a la perfección. Estamos muy satisfechos", precisa Manuel Rodríguez. También agradece a Falo González la retransimisión de la misa, lo que permitió a muchos cofrades que viven lejos o no pudieron asistir seguir este acto tan especial para los cangueses. El vídeo, que colgaron en las redes sociales, ya supera las 6.000 visualizaciones.