El Narcea suma otra victoria en casa y se coloca líder en la clasificación

El Narcea se impuso a la Asunción con un rotundo 4-1 en el marcador. Los de Cangas del Narcea jugaban en casa, pero a pesar del resultado, su entrenador Andrés Linde asegura que “no fue un gran partido, no hubo control, aunque sí generamos muchas ocasiones”.

En los primeros cinco minutos de partido, Marino Menéndez marcó el primer gol para el Narcea, que volvió a marcar en el minuto 23. “Una falta en el área hace que la Asunción reduzca distancias y genera incertidumbre, pero antes del descanso marcamos el tercero y nos vamos tranquilos”, detalla Linde. El gol de la Asunción lo marcó Jonatan Rodríguez Artime y el tercero del Narcea llegó con Adrián Lozano Calvo.

En el segundo tiempo, el Narcea tuvo más control y tras varias ocasiones, a falta de unos diez minutos, llegó el cuarto gol de Jorge Daniel Menéndez Esteves.

“Nos llevamos tres puntos muy importantes en casa que nos hace ponernos líderes en la semana anterior al encuentro contra el Treviense”, analiza Andrés Linde, que asegura que el equipo viene de tres partidos con un juego diferente al que venía haciendo “encajando gol y controlando menos”.

El Trevías era el líder de la clasificación, desbancado ahora por el Narcea con un solo punto de diferencia, por lo que el partido del domingo se espera intenso. De hecho, los de Cangas del Narcea ya animan a su afición a viajar a la localidad valdesana vestidos de rojo para apoyar al equipo cangués. “Es el día de estar juntos, de empujar desde fuera para que los nuestros lo den todo dentro del campo. Que se note el orgullo del Narcea y que el equipo sienta que todo un concejo está detrás”, instan desde sus redes sociales.

No obstante, el entrenador del Narcea recuerda que “pase lo que pase en Trevías, aún queda muchísimo, no hay nada definitivo”, pero asegura que el Narcea viajará con “la ilusión de ir a por los tres puntos”.