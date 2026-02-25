El lamento de los mineros de Vega de Rengos: “Cada día que pasa es más difícil volver a trabajar, la mina es más peligrosa”

Los trabajadores de la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, que gestiona la empresa Tyc Narcea, han logrado una reunión informal con el director general de Minería, Javier Cueli, y un nuevo plazo para recibir el informe que les permitiría reanudar la actividad en la explotación de carbón, paralizada desde hace tres meses cuando se produjo un hundimiento que acabó con la vida de dos mineros.

Cueli tranquilizó a los trabajadores, la mayoría en Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) desde hace tres semanas, asegurándoles que es cuestión de horas de que el esperado documento llegue a la empresa. Se trata de un informe sobre las conclusiones realizadas por el comité de expertos en minería en las que se recogen las pautas de cómo retomar la explotación de la capa primando la seguridad de los trabajos. No será el último paso para retomar la actividad, la empresa aún tendrá que elaborar un proyecto incluyendo las recomendaciones que reciban, y tendrán que esperar a recibir el visto bueno de la dirección general de Minería.

Protesta de los mineros de Vega de Rengos en Oviedo, este martes. / Guillermo García

“Nos dijo que estos días se va a remitir a la empresa el informe, podría ser mañana mismo (por este miércoles), pero aun tendrá que responder la empresa con un proyecto y recibir el visto bueno, así que estaremos muy pendientes del tiempo que estén estudiando el proyecto que requieren a la empresa, porque si se dilata volveremos a Oviedo”, asegura Carlos Menéndez, representante de los trabajadores, que lamenta que el Principado haya decidido agotar los plazos administrativos, de como máximo tres meses, para darles una respuesta.

No obstante, después de esta jornada de protesta en Oviedo y de haber conseguido reunirse con el director general, los trabajadores cangueses vuelven con la ilusión de que ahora sí, en un par de semanas puedan retomar el trabajo. Aunque recuerdan que llevan un mes en el que los van emplazando a la siguiente semana para recibir el informe que les permitiría avanzar en su situación.

“Las medidas que se recogen en ese informe son referentes a temas de seguridad para seguir explotando el taller en la zona del accidente y como se va a continuar, que es algo que apoyamos porque lo primero para nosotros es que haya seguridad”, asegura Menéndez. No obstante, insiste en que necesitan que haya celeridad para poder volver al trabajo. “La mina está complicada y cada día que pasa es más difícil volver a trabajar, es más peligrosa”, recuerda.

En la actualidad solo hay en activo 14 empleados realizando labores de mantenimiento. En total, trabajan en la mina unas ochenta personas. Muchos de ellos acudieron este martes a Oviedo para hacer oír su reivindicación con petardos y unas pancartas en la que se podía leer: “Ni olvido para los que se fueron ni paro para los que quedaron. ¡Mina abierta ya!” y “El tiempo corre, nuestras facturas no esperan. ¡Mina abierta ya!”.