El PP nombra al concejal cangués Ángel Menéndez coordinador del Suroccidente: “Mi compromiso con el mundo rural será aún más intenso”

El concejal de Obras, Ganadería y Medio Rural del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, Ángel Menéndez, ha sido nombrado coordinador del Suroccidente y de las juntas locales del PP en la comarca, así como portavoz en los órganos internos del partido en representación del territorio. Este nombramiento se enmarca en el proceso de actualización de la estructura interna de partido en el Principado, en el que el Comité Ejecutivo Autonómico de la formación, presidida por Álvaro Queipo, aprobó nuevas incorporaciones y renovaciones en distintos cargos orgánicos.

Dentro de las responsabilidades que asumirá Ángel Menéndez se encuentran las de apoyo, asesoramiento y portavocía dentro de los órganos propios del partido en la comarca, así como la asistencia organizativa a la dirección regional en las políticas a desarrollar en el territorio del Suroccidente asturiano.

“Asumo el cargo con gran responsabilidad y orgullo. Poder participar de forma activa en la tarea de defender mi territorio en todas las formas posibles es un reto que espero contribuya a mejorar el futuro de toda la comarca. Mi compromiso con el mundo rural, y más concretamente con el del Suroccidente, será aún más intenso”, se compromete Menéndez, quien ha agradecido a Álvaro Queipo la confianza. “Trabajaremos con determinación para que sea el próximo Presidente del Principado y para que, de una vez por todas, esta tierra deje de ser la gran olvidada de los gobiernos socialistas y reciba la atención, las inversiones y el impulso que merece”, enfatizó.

El Comité Ejecutivo también nombró como vocal de libre designación a otro edil cangués, José Manuel Menéndez, concejal de Parque Natural y Alcaldes de Barrio, “reforzando así la representación territorial dentro de la estructura regional”.

El PP defiende que “el objetivo de estos nombramientos es fortalecer la coordinación interna, mejorar la interlocución con las juntas locales y potenciar la presencia y defensa de las necesidades específicas del Suroccidente, especialmente en materia de desarrollo rural, infraestructuras y servicios públicos”.