Cangas del Narcea aprobará un presupuesto de más de 19 millones, el más alto que ha tenido, y dedica el 26 por ciento a inversión: “Son unas cuentas generosas”

Cangas del Narcea aprobará el 5 de marzo su presupuesto más alto, que asciende a 19.112.000 euros, de los que el 26 por ciento se destinarán a realizar inversiones. Precisamente, la operación de crédito solicitada para el proyecto de rescate de las infraestructuras rurales, de 3,3 millones, es el que provocó el crecimiento de las cuentas.

No obstante, estos más de tres millones destinados al arreglo de 60,36 kilómetros de carreteras locales y la adecuación de los caminos interiores de una decena de núcleos rurales, no será la única inversión del concejo. Las cuentas municipales suman 4.975.000 euros para invertir.

Destaca la reforma del Paseo del Vino, en su tramo del Museo del Vino a la Imera siendo el más afectado por diferentes fanas que necesitan una actuación y con el objetivo de hacerlo más accesible. El coste estimado de la intervención asciende a los 200.000 euros.

Se reserva una partida de 150.000 euros para poder expropiar el edificio en ruinas “El Molín”, situada en el Prao del Molín, en el casco histórico de la villa. El objetivo es darle un uso de innovación digital, promoción del emprendimiento y desarrollo económico. “Había un acuerdo con un representante de la propiedad, pero a la hora de presentarlos papeles hubo problemas porque parte de los herederos no pueden documentar la propiedad, así que como el Ayuntamiento no puede esperar más, proponemos la expropiación, porque queremos que el edificio sea municipal para poder buscar fondos para poner en marcha el proyecto de rehabilitación de un millón de euros que ya tenemos redactado desde hace año y medio”, explica el alcalde, José Luis Fontaniella. En los 150.000 euros también se incluye la adquisición del terreno anexo a la Casa de Cultura.

José Luis Fontaniella con los concejales Alba García, Tania Rodríguez y José Manuel Menéndez en el Ayuntamiento. / D. Álvarez

Se destinan 80.000 euros para la mejora de las escuelas del municipio, para la realización de diferentes trabajos de mantenimiento. Además, también se incrementa la partida presupuestaria para la limpieza de los centros.

También se recogen mejoras para las instalaciones deportivas con dinero reservado para mejorar la cancha exterior del polideportivo y el cierre perimetral de las nuevas pistas de pádel, para lo que sacará a concurso la gestión del equipamiento, un contrato que obligará a la empresa a hacerse cargo de mejorar la instalación cubriéndola.

El incremento del presupuesto se debe principalmente a la operación de crédito, pero también al incremento de actividad en el concejo que ha supuesto unos mayores ingresos en la recaudación de actividades económicas y licencias. “La partida de licencias se llega a duplicar y se debe en buena parte a la reestructuración que hicimos en el Ayuntamiento, apostando por tener más equipo técnico para sacar más licencias, ya que estamos viendo cómo la actividad económica vinculada al tema urbanístico avanza”, detalla el regidor.

En este sentido, el presupuesto también recoge “una reducción de la carga impositiva”, que se establecerá a través de bonificaciones para actividades en la zona rural y establecer una “reducción justa y equilibrada del IBI”.

Fontaniella, que define el presupuesto como “unas cuentas generosas”. También hace hincapié en que se consiguió el objetivo de que la deuda pública municipal se quedase a cero en 2026. A la vez, “nace una nueva deuda” para amortizar en 10 años la inversión del plan de infraestructuras.

Otra partida que destaca el Alcalde es la destinada a los órganos de gobierno, en la que se incluyen los gastos de retribuciones y dietas para los cargos políticos, que se reduce de 270.000 euros a 240.000 euros.