Cangas del Narcea, un lugar para visitar, quedarse y crecer
Trato cercano entre vecinos y un marcado carácter de comuinidad mantienen viva la identidad de esta zona
L. L.
Pese a ser el concejo más extenso de la región, es el menos poblado del país por kilómetro cuadrado y, al mismo tiempo, un municipio donde la calidad de vida se basa en un trato cercano entre los vecinos, que también se aprecia en las relaciones con el comercio, la hostelería, el sector empresarial, la comunidad educativa... Todos cuidan de todos y velan por mantener viva la identidad de una zona rural adaptada a la nueva realidad.
Cangas del Narcea es la capital de los servicios del área suroccidental de Asturias. Como cabecera de comarca, cumple una función vertebradora gracias a los servicios que aglutina, entre los que destaca, el hospital Carmen y Severo Ochoa.
Por otro lado, en el concejo se presta atención a los más pequeños, que pueden crecer aprendiendo en la escuela infantil y jugar en la ludoteca para más tarde disfrutar del espacio joven que mantiene a los adolescentes comprometidos con su entorno.
Todo ello permite que sus padres puedan conciliar con seguridad en el pulmón natural de Asturias, que alberga el mayor robledal de Europa: la Reserva de la Biosfera de Muniellos. Y es que Cangas del Narcea es tierra de ganaderos, osos, urogallos... que conviven en el Parque Natural Fuentes del Narcea y que ofrece experiencias únicas en el mundo como La Descarga, la viticultura heroica o el patrimonio cultural que albergan palacios y casonas. Un espacio donde además, se fomenta el envejecimiento activo como sinónimo de vida saludable.
Así, todo ello es posible junto a un tejido empresarial que mantiene el pulso de la economía local con la máxima profesionalidad y el mayor respeto a un entorno natural único.
