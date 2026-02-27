Estos tres pueblos de Cangas del Narcea estrenarán accesos (y la obra conlleva un desembolso de casi 380.000 euros)

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea acaba de sacar a licitación a la obra de mejora de la carretera de Villategil, Morzó y Labayos. La actuación, con un presupuesto de 378.535,17 euros (IVA incluido), forma parte del plan de rescate de infraestructuras rurales recientemente aprobado por el consistorio cangués y que cuenta con un montante de más de tres millones de euros.

En el caso de la vía de Villategil, el Alcalde de Cangas, José Luis Fontaniella, explica que se trata "de una carretera en un estado tan degradado que no tiene repración alguna". Cuenta el primer edil que afectará a los tres núcleos citados y que la reforma comenzará en el pueblo de Ponticiella.

La actuación acaba de salir a licitación y las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 10 de marzo para presentar sus ofertas. Una vez se adjudique la obra, la empresa que se haga cargo de los trabajos deberá tener lista la actuación en un plazo de tres meses.

Detalle del itinerario en el que se actuará. / R. T. C.

Los detalles

El proyecto incluye "una limpieza general de toda la traza sobre la que se va a actuar, incluyendo la limpieza y reperfilado de la cuneta existente y el desbroce de la maleza de los bordes". También "se deberán limpiar todas las obras de drenaje para que vuelvan a funcionar al 100%". Asimismo, se plantea "la ejecución de un entronque de hormigón en el pueblo de Morzó, por lo que se ha de preparar la superficie mediante la excavación y extendido y compactado de zahorra artificial previo al hormigonado".

El documento de actuación también plantea "el escarificado de 500 metros lineales del camino de acceso a Villategil y un extendido posterior de diez centímetros de zahorra artificial para su regularización".

Noticias relacionadas

"En el camino principal se proyecta la rehabilitación del firme existente con un triple tratamiento superficial con emulsión asfáltica C65B3 TRG. Previo al tratamiento se realizará un bacheo previo para evitar que se reflejen en la nueva superficie los pequeños socavones existentes", se puede leer en el proyecto.