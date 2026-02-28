El PP rinde homenaje a Cristina Vega por sus años de diputada por el Occidente: “Por tu incansable defensa del medio rural”

El PP celebró este viernes una cena homenaje a Cristina Vega Morán en reconocimiento por su trabajo como diputada en la Junta General del Principado de Asturias. Un puesto de representación al que renunció el pasado mes de enero, tras haber aprobado una oposición de ámbito nacional cuyo desempeño es incompatible con ser diputada.

Más de 80 personas se sumaron al acto en el que las juntas locales del Suroccidente quisieron reconocer su trabajo como diputada por el Occidente a la canguesa, destacando “su esfuerzo, trabajo, la constancia y la defensa que ha tenido con nuestra tierra”.

Asistentes a la cena. / Fotos PP

Durante el acto, el PP cangués, al que pertenece y municipio en el que es concejala, le hizo entrega de una placa en la que se plasma por escrito ese agradecimiento de sus compañeros: “Por tu incansable defensa del medio rural, de nuestros pueblos y de nuestra gente. Gracias por tu compromiso, tu valentía y el corazón que siempre pusiste en Cangas del Narcea”.

Cristina Vega agradeció el homenaje y confesó haber vivido “una noche muy especial”. Reconoció que los más de seis años en los que ha representado al Occidente como diputada han sido “intensos, con mucho trabajo y de compromiso con nuestra tierra”.