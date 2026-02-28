El “Tous pa tous” recupera 4.000 documentos inéditos de los siglos XV al XX que se pueden consultar en el Archivo Municipal de Cangas del Narcea

La asociación cultural canguesa “El Tous pa Tous. Sociedad Canguesa de Amantes del País” ha recuperado 4.000 documentos inéditos de los siglos XV al XX, pertenecientes al archivo documental del genealogista cangués José Luis Ferreiro Blanco (Cangas del Narcea, 1903- Gijón, 1936). La documentación procede en su mayor parte de los concejos de Cangas del Narcea, Tineo, Allande, Grandas de Salime y de la comarca leonesa de Laciana. En ella se pueden encontrar numerosas genealogías de familias asturianas que elaboró el propio Ferreiro.

Además, la asociación destaca entre los documentos el conocido como “Armorial de Cangas del Narcea”, que detallan que es “un excepcional manuscrito de la segunda mitad del siglo XVII en el que se describen las armas o escudos heráldicos de las más importantes casas asturianas, siguiendo la obra de Tirso de Avilés: «Sumario de armas y linajes de Asturias», escrita en 1590”, detalla el presidente del “Tous pa tous”, Juaco López. Añade, que lo que la diferencia de otros manuscritos de este autor, es que es “el único que está ilustrado con setenta dibujos coloreados de esos escudos”. El “Tous pa tous” avanza que esta obra se publicará próximamente en edición facsímil por KRK Ediciones, con su colaboración.

Un riguroso trabajo de investigación

Los documentos fueron recopilados por José Luis Ferreiro Blanco, quien falleció con tan solo 33 años de manera trágica, al ser fusilado durante la Guerra Civil. A pesar de su juventud, tuvo tiempo de realizar “un riguroso trabajo de recopilación e investigación en el campo de la genealogía, el arte popular y la historia asturiana”, destaca el presidente de la asociación canguesa. La ingente documentación que atesoró la fue recopilando de familias de la nobleza del Suroccidente y también de importantes instituciones como el monasterio de San Juan Bautista de Corias.

José Luis Ferreiro con su hermana María Teresa y Ruth M. Anderson en Cangas del Narcea, mayo de 1925. / Alfred Anderson/The Hispanic Society of America.

“Dejó inéditas numerosas genealogías de familias de la nobleza asturiana, hechas a partir de un gran acopio de información tomada en multitud de archivos, que son un ejemplo de un rigor excepcional”, valora López que asegura que su trabajo sirvió para salvar “numerosa documentación histórica, que sin su «afición a los papeles» se hubiese perdido sin remedio por la dejadez de las instituciones y la sociedad del momento”.

Un trabajo que también fue valorado en su tiempo. El “Tous pa tous” recuerda que fue “una persona muy respetada por los mejores historiadores asturianos del momento”, así como por genealogistas y etnógrafos españoles. Entre sus hitos destacan el haber participado activamente en la Exposición del Traje Regional (Madrid, 1925), en el primer Congreso Internacional de Artes Populares (Praga, 1928) y en el primer Congreso Internacional de Genealogía y Heráldica (Barcelona, 1929).

Cincuenta archivadores de documentos

Tras su fallecimiento sus padres heredaron sus posesiones, entre ellas la documentación de esta colección, que posteriormente pasó a manos de una de sus hermanas y, recientemente, a una sobrina, María Teresa González Ferreiro, quien, tras las gestiones llevadas a cabo por el “Tous pa Tous. Sociedad Canguesa de Amantes del País”, decidió depositarla en el Archivo Municipal de Cangas del Narcea “para su conservación, estudio y difusión”.

El “Tous pa Tous” encargó a Jonathan Álvarez Díaz la realización de un inventario de la colección, así como su organización en archivadores (ocupa cincuenta). Esta labor se llevó a cabo con la colaboración de Marta Veiga Fontaniella, archivera del Archivo Municipal de Cangas del Narcea, y de Mercedes Pérez Rodríguez, Alberto Cachón Antón y Juaco López Álvarez, miembros del “Tous pa Tous”. Un inventario que la asociación pone a disposición de todo el mundo en su página web. “De este modo, las personas interesadas tienen a su disposición una herramienta para conocer el contenido de la colección y hacer búsquedas fácilmente”, detalla.

Además, el “Tous pa tous” hace hincapié en el valor de la colección para conocer la historia de Cangas del Narcea y del Occidente en general y nutrir un archivo municipal de Cangas del Narcea que lamentan que conserva muy poca documentación: “Fue destruido en 1808 por el ejército francés durante la Guerra de la Independencia y en los años sesenta del siglo XX, el propio Ayuntamiento tiró a la basura la mayor parte de la documentación del siglo XIX”.