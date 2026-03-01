Cangas del Narcea cierra con éxito de público su novena Semana de la Música: “La gente responde, por eso se sigue organizando”
El ciclo lleva a la basílica canguesa distintos géneros musicales: desde lírica, música de cámara, góspel y coros
Cangas del Narcea cierra su novena Semana de la Música con éxito de público en cada uno de los conciertos que llenaron de música la basílica Santa María Magdalena, a partir de las 20.00 horas, desde el lunes. Música de cámara, lírica, coros y góspel son algunas de las propuestas que trajo este ciclo. Conciertos que no es habitual que lleguen a municipios rurales como el cangués y que la edil de Cultura, Tania Rodríguez, reconoce que atraen al público del municipio. “Damos la oportunidad de que en Cangas se puedan ver conciertos que se podrían ver en Oviedo y la gente responde, por eso se sigue organizando”, destaca.
Una propuesta que sorprende a los propios grupos invitados, a los que le llama la atención que un Ayuntamiento pequeño realice una apuesta tan decidida por ofrecer una semana dedicada a la música con un variado repertorio de conciertos.
El ciclo comenzó con música tradicional del arco atlántico, también de Asturias, interpretada por el cuarteto “Atalantix4”. También pasaron coros, música de cámara y góspel. Este último género es habitual que se disfrute los viernes con mucha expectación por parte del público.
En esta ocasión, fue el grupo “Blue velvet gospel singers”, dirigido por Irene Aulestia y llegado de Bilbao (País Vasco), los encargados de llevar los ritmos del góspel a la iglesia canguesa. Del País Vasco también viajaron a Cangas quienes cerraron la semana, el “Otxote Eguzkilore”, dirigido por Ramón Beraza, que ya estuvieron en la Semana de la Música canguesa en 2021. Además, tendrán dos intervenciones, ya que volverán a actuar este domingo para cantar la misa del domingo, a las 12.30 horas.
El sacerdote Juan José Blanco destaca la buena relación institucional existente entre el Ayuntamiento y la parroquia para llevar a cabo esta iniciativa que para él supone integrar la basílica “en la vida de la gente”. Juan José Blanco matiza que la iglesia “es un espacio de culto y esa es la prioridad, pero no es incompatible con celebrar esta semana, al final es abrir las puertas y generar vida y puntos en común”.
