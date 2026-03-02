Crean una guía que muestra los pasos para afrontar el relevo en una empresa: desde preparar el negocio para la transmisión hasta cómo realizar la negociación

El Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea Muniellos acaba de publicar la “Guía práctica para el relevo de negocios” donde se recogen las pautas necesarias para conocer cómo llevar a cabo la transmisión de negocios en funcionamiento. La publicación se enmarca dentro del proyecto “Reconectando generaciones: relevo generacional de pequeños negocios rurales”, seleccionado dentro de la convocatoria de Proyectos de Impacto de la Fundación Caja Rural del pasado año.

La guía va dirigida tanto a titulares de pequeños negocios como a personas que valoran emprender. La información que recoge abarca desde saber cómo hay que preparar un negocio para la transmisión, los modelos de transmisión que hay, cómo valorar el negocio o encontrar al comprador adecuado. Hasta informar al emprendedor que quiera hacerse cargo del negocio con pautas sobre qué debe pedir al cedente, cómo realizar una negociación, los recursos públicos que hay, además de incluir un listado con los errores frecuentes y recomendaciones.

Problema del relevo en todos los sectores y territorios

“Buscamos compartir una información clara, rigurosa y accesible sobre la transmisión de negocios, simplificando la información, porque ahora que hay tanta información disponible, lo que se necesita es tener una referencia rigurosa, resumida y que sea directa”, explica la gerente del grupo de desarrollo, Belén Liste.

Por la izquierda, Belén Liste, el alcalde cangués José Luis Fontaniella, Ángeles Tomé y Sandra Martínez. / Cedida a LNE

La guía fue elaborada por Ángeles Tomé y Sandra Martínez, de Gesa Consultores, siguiendo las indicaciones del Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea Muniellos y se presentó públicamente la semana pasada despertando mucho interés entre el más de medio centenar de personas asistentes. Ahora mismo se está repartiendo ejemplares a las personas interesadas y próximamente se podrá acceder a él a través de la página web del grupo.

“Lo que queda patente con estas acciones es que es necesario llevarlas a cabo, porque el problema del relevo generacional se está dando en todos los sectores y territorios, y se debe a que la generación emprendedora es la que corresponde a la edad del ‘baby boom’, la que se está jubilando ahora”, recuerda Liste.

Por ello, el grupo señala que aunque el proyecto llegue a su final el banco de transmisión que ha elaborado sigue activo e invita a todas las personas interesadas en planificar el relevo de su negocio a pasar por las oficinas del Alto Narcea Muniellos, en Cangas del Narcea, para inscribirse en el banco, en el que pueden autorizar diferentes niveles de difusión a la búsqueda de relevo.

Incentivos para dar el relevo

Paralelamente, el grupo realizó un informe recopilando todas las actuaciones de búsqueda de relevo que se están llevando a cabo tanto en España como en otros países y han constatado que son aún muy pocas, por lo que consideran que es un tema que se debería abordar desde las administraciones públicas.

Público asistente a la presentación de la guía. / Cedida a LNE

“Una de las conclusiones que estamos sacando con este proyecto es la necesidad de generar herramientas o incentivos para el relevo, a través de ayudas económicas que sean duales, tanto para el cedente como para el relevista”, explica la gerente del grupo, que ahonda que deberían ser ayudas que acompañen todo el proceso, desde la planificación de la transmisión hasta que se lleve a cabo el proceso, para favorecer el inicio del negocio.

La clausura del proyecto se celebrará el próximo 14 de marzo, a las 18.00 horas, en el Parador de Corias. Un acto en el que se hará entrega de los premios “Relevo generacional 2025” y se realizará un reconocimiento a empresarios que han transmitido su actividad y a la generación emprendedora próxima a la jubilación.