El Narcea pierde frente al Treviense y vuelve al segundo puesto de la clasificación

El Narcea viajó a Trevías, Valdés, con mucha ilusión y arropado por un centenar de aficionados, pero en los últimos minutos del partido encajó una amarga derrota, cerrándose el partido con un resultado de 2-1 a favor del Treviense.

“Es una derrota muy dura y más por cómo se produjo, en el minuto 92”, señala el entrenador del Narcea Andrés Linde que, no obstante, asegura que el equipo jugó “un buen partido”.

Detalla que el Narcea empezó dominando el partido y marcó el primer gol ya en el minuto seis, obra de Marino Menéndez, manteniendo la sensación de peligro en el área rival durante los primeros veinte minutos. En el minuto 41 llegó el gol del empate, que marcó Christopher Pérez.

Con el empate se abrió el segundo tiempo, en el que el Narcea comenzó de nuevo con control sobre el partido, pero las ocasiones disminuyeron en las dos áreas. A punto de acabar el partido, en el minuto 93, una falta con varios rechaces acabó en el gol marcado por José Luis Fano que deshizo de empate a favor del equipo local.

“El equipo se va dolido porque teníamos un empate amarrado y nos hicieron ese gol en el minuto 92, que parece que duele un poco más”, analiza Linde, que agradece a la afición el apoyo, puesto que acudieron a la localidad valdesana más de un centenar de aficionados.

“El equipo tiene que estar orgulloso porque el apoyo de la gente es producto del gran trabajo que están haciendo, pase lo que pase no hay nada que reprochar a estos futbolistas, lo están dando todo”, concluye el entrenador.