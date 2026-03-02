Xedré, en Cangas del Narcea, estrena feria y la dedica a la tradición de la matanza (incluye un concurso de embutido)
El evento reunirá a diferentes expositores, sobre todo de agroalimentación, y celebrará una comida de hermandad a base de pote de berzas y picadillo
El pueblo de Xedré, en Cangas del Narcea, estrena un nuevo evento con el que vuelve a poner el foco en la tradición y las costumbres de los pueblos. El próximo sábado 7 de marzo celebra su primera Feria del San Martín, en la que el acto principal será la elaboración de una matanza tradicional.
Además, habrá un mercado con diferentes expositores de agroalimentación con productos de la zona, entre los que habrá embutidos, pan, miel, arándanos, el fabón de Moal, repostería, también habrá puestos con utensilios como navajas y camisetas y sudaderas de "Xedré comunidá viva".
Además, en el espacio dedicado a la feria, en el prao de Funsiquín, se podrán ver tres animales de la parroquia que han sido premiados en diferentes certámenes: una vaca y un toro de la raza asturiana de los valles y una yegua pura raza árabe, que recibirán una mención especial, así como el vino que se alzó con el premio del mejor vino casero de Cangas del Narcea en Santiso, el elaborado por el vecino de la parroquia Andrés Fernández, de Jalón.
La jornada continuará con una comida de hermandad a base de pote de berzas y picadillo con cachelos, para la que es necesario inscribirse con un coste de 10 euros.
Por la tarde habrá fiesta con el grupo "De Rumba" y también celebrarán el primer concurso de embutido de la parroquia.
